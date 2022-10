Strašne vesti stižu iz SAD, gde je čuveni Ben Gordon ponovo napravio problem.

Izvor: Profimedia

Nekadašnji NBA košarkaš Ben Gordon (39) uhapšen je na aerodromu La Guardija u Los Anđelesu, nakon što je na tom mestu udarao svog sina (10). Dečak je sa mesta događaja prebačen u bolnicu, gde lekarsko osoblje treba da utvrdi koji je stepen povreda koje mu je otac naneo.

Po informacijama iz SAD, Gordon je čekao let za Čikago kada se desio incident. Radnici na aerodromu sprečili su ga da se ukrca na let, a u međuvremenu ga je policija uhapsila zbog nasilja u porodici. On je prilikom hapšenja naneo lakše telesne povrede dvojici policajaca koj isu pokušavali da mu stve lisice na ruke.

Ovo nije prvi put da Gordon ima probleme sa zakonom. On je do sada privođen zbog napada, pljačke, vožnje bez registarskih tablica i namernog aktiviranja požarnih alarma. Sve to moglo bi da utiče na odluku da se njegov pritvor produži, čak i pre nego što se utvrdi kakve su povrede koje je naneo sinu.

Tokom profesionalne karijere Ben Gordon nastupao je za Čikago, Detroit, Šarlot i Orlando. Sa koledžom Konektikat osvojio je NCAA titulu 2004. godine, a već u narednoj godini - kao ruki u NBA ligi, dobio je priznanje za najboljeg šestog igrača u sezoni.