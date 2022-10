Košarkaš Olimpijakosa sa velikim NBA iskustvom otkrio šta je najvažnija razlika američke košarke i one koja se igra na Starom kontinentu.

Izvor: MN Press

Aemerički košarkaš Ajzeja Kenon, košarkaš Olimpijakosa, govorio je pred početak sezone o razlikama NBA lige i Evrolige i naglasio da je jedno pravilo ključno - defanzivne tri sekunde. Ono zabranjuje visokim košarkašima u Americi da u reketu neograničeno čekaju protivničke košarkaše i bivši igrač Hjustona, Filadelfije, Čikaga i još nekoliko timova smatra da ono menja sve.

"Tri sekunde u reketu su važna stvar. Na NBA terenu ima mnogo više prostora, jer ne možete samo da stojite u sredini i da ih čekate, kao Mustafa Fal (218 centimetara visoki centar Olimpijakosa, prim. novin). Tamo mora da pomalo izađe 'napolje'", rekao je Amerikanac.

Kenon je u Evropi od 2020, kada je stigao u UNIKS, a pre dolaska u Olimpijakos ovog leta igrao je i za Galatasaraj. Rođen je 1991. i u NBA ligi bio je sedam godina, kada je 2013. odabran kao 34. "pik" na draftu. U Americi je najviše utakmica odigrao za Filadelfiju (čak 77 u sezoni 2015/16), a 2017. je nastupio i u plej-ofu, noseći dres Čikaga.

I Luka Dončić govorio je na isti način o razlici NBA i evropske košarke. On je otvoreno rekao zašto je u SAD lakše postići veći broj poena. "Teže je u evroligaškoj utakmici dati 30 poena nego u NBA utakmici, to je sto posto. Kažem to zbog pravila. U Evropi, primera radi, momak poput Rudija Gobera može da stoji u reketu koliko god hoće, a ne samo tri sekunde. Samo zbog tog pravila, u NBA možeš lakše da dođeš do desetak poena", rekao je Dončić.