O senzacionalnoj priči sa Floride pričaju ljubitelji američke košarke.

Izvor: Instagram/larsapippen/heirmj523/printscreen

Iako nema direktne veze sa NBA ligom, a ovome se priča u Americi. Samo nekoliko dana nakon što se medijima požalila da ne može da nađe dečka jer niko nije dovoljno dobar da zameni Skotija Pipena, njegova bivša žena uhvaćena je na dejtu. Ni manje ni više nego sa Markusom, sinom legendarnom Majkla Džordana. On i Skoti su zajedničkim snagama osvojili šest titula u Čikago, a sada ih povezuje i ova neobična afera.

Na fotografijama do kojih su došli američki mediji, Markus Džordan i Larsa Pipen uhvaćeni su na dejtu u Majamiju, gde inače živi sin legendarnog košarkaša. Njih dvoje su sedeli za stolom sa još dve osobe, pa se pretpostavlja da je u pitanju bio "dabl dejt", odnosno izlazak u četvoro. Za sada nije otkriven identitet ostalih ljudi koji su bili za stolom, ali je pojavljivanje Markusa i Larse na istom mestu dovoljan povod za priču.

Ovog puta razlika u godinama nije toliko drastična kao u nekim prethodnim vezama Larse Pipen, pošto je bivša žena Skotija Pipena imala i čudnije afere. Nakon razvoda od legendarnog košarkaša viđena je sa Tristanom Tompsonom ili oženjenim Malikom Bizlijem, što je bilo posebno zanimljivo američkim medijima. Sada je razlika u godinama "samo" 17, jer drugi najstariji sin Majkla Džordana ima 31 godinu.

Pogledajte kako izgleda Larsa:

Vidi opis DŽORDANOV SIN SMUVAO PIPENOVU BIVŠU ŽENU?! Majkl i Skoti dominirali u NBA, Markus i Larsa uhvaćeni na delu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Instagram/larsapippen/printscreen Br. slika: 18 18 / 18 AD

Inače, on je svojevremeno bio velika košarkaška nada. Kao talentovani srednjoškolac vodio je svoju ekipu do velikih rezultata, a zatim se iz Čikaga preselio u Orlando gde je išao na koledž. U tom periodu bio je jedan od 60 najtalentovanijih bekova u SAD, ali su tokom fakulteta počeli problemi. Prvo je zbog ugovora koji je imao sa brendom "Air Jordan" Adidas raskinuo saradnju sa njegovim koledžom, a zatim je košarka počela da postaje sve manje važna Majklovom nasledniku i on je napustio fakultetski tim.

Nije ni pokušao da napravi profesionalnu karijeru već je promenio zanimanje i danas je vlasnik onlajn prodavnice koja se bavi trgovinom patika. Svojevremeno je hapšen zbog ometanja javnog reda i odupiranja prilikom privođenja, a jednom prilikom se pohvalio da je u striptiz klubu potrošio 120.000 dolara za veče.