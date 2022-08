Sa konferencije Svetislava Pešića mogu da se izvuku lekcije koje će nacionalnom timu značiti u narednom periodu - tokom pohoda na zlato sa evropskog prvenstva.

Košarkaška reprezentacija Srbije savladala je Grčku (100:94) i ostala u trci za Mundobasket, a selektor Svetislav Pešić održao je još jednu konferenciju u svom stilu. Bilo je mnogo smeha zbog njegovog šarma, ali i ozbiljnog razgovora o košarci i svemu što reprezentativce olčekuje u narednom periodu.

Dijelio je iskusni košarkaški trener lekcije, a mi smo izdvojili pet koje bi trebalo zapamtiti pred velike izazove koji očekuju Srbiju. Podsjećamo, reprezentacija prvo putuje u Tursku gdje bi bilo fantastično napraviti brejk u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a zatim je očekuje Evropsko prvenstvo na kojem će biti u najužem krugu favorita.

Nadamo se zlatu poslije pune dvije decenije, a baš zbog toga važno je da se vrati timski duh nacionalnog tima i vjera naroda u reprezentaciju koja je protiv Grčke pokazala da može da igra spektakularnu košarku. Ovo su pet najjačih utisaka sa Pešićeve konferencije, rečenice koje bi mogle da nam pomognu na putu do velikog uspeha:

Lavovi u paklenoj atmosferi

"Odigrali su jednu utakmicu za divljenje, to su moji lavovi, ja im čestitam!", rekao je selektor Pešić nakon velike pobjede protiv Grčke.

U ovoj fazi priprema za veliko takmičenje vidjeli smo sve što je bilo potrebno od Srbije. Detalji još nisu u potpunosti uigrani, pa se tako desi da odbrana "zaškripi" ili da se u nekoliko uzastopnih napada ne postigne koš, ali borbenost je na izuzetno visokom nivou. Požrtvovanost srpskog tima bila je sjajna! Velike pobede u sjajnoj atmosferi, uz "lavovsku" igru ekipe, put su kojim treba da se ide.

Protiv najboljih!

"Ja znam da se vi smijete i meni se smijete, ali nekada i slušajte. Ovo je najbolja ekipa u Evropi! Ogromna atletika, iskustvo, ogroman moral, koji smo i mi imali. Vraitli su se nekoliko puta, ali izdržali smo što znači da je i naša ekipa puna morala. Mislim da je rano sada večeras da se daju ocjene zašto smo pobedili. Mislim da smo mi ta dva najbolja beka u Evropi, Slukasa i Kalatesa, da su ovi momci takav posao na njima napravili večeras... Isključili smo ih iz igre. Slukas koji je poznat da on ovakve utakmice dobija, naši momci su ih uzeli pod svoje. Drugo, tim je pobijedio. Vidjeli ste šta je Kalinić uradio, ali da ga ne hvalim da ne kaže da mu se udvaram. Ja mu se ne udvaram, ja kažem šta je. Kalinić koji je dao samo šest poena, Lučić takođe, videli ste šta su uradili", ispričao je selektor Pešić.

Neće biti lako, moraćemo da "preživimo" svašta i da se protiv najboljih ekipa na kontinentu borimo do poslednjeg sekunda meča. Na spisku timova koji pretenduju na evropsku titulu nalazi se Grčka koju smo savladali u Beogradu, ali i Slovenija, Francuska, Španija, Litvanija, Turska... Sa manjim ili većim šansama svaki od tih timova kreće na Evropsko prvenstvo, a mi sada znamo da možemo da ih pobedimo. Teško, uz mnogo muke, ali može. Pa ne postaje se šampion tek tako...

Velika utakmica

"Skoro u Beogradu nije odigrana ovakva utakmica. Nisam euforičan, očekuje nas toliko veliki broj utakmica, ali ovakav meč, pred ovakvim auditorijumom, gdje su praktično svi igrali i borili se do kraja svi zajedno... Dva izuzetno jaka tima", bile su Pešićeve riječi, a koliko je ovo bio veliki meč pokazuju i mjesta pored terena.

Gledao ga je Novak Đoković i burno proslavljao svaki poen Srbije, ali bila su tu i velika košarkaška imena poput Željka Obradovića, Dejana Bodiroge... Spektakl kakav se u Beogradu ne viđa često i kakav je beogradska publika ispoštovala na pravi način.

Šta mora bolje?

Brojni reprezentativci suočili su se sa povredama tokom pripremnog perioda, neki od njih su zbog pravila u NBA počeli da treniraju kasnije, a nacionalni tim nijednom nije mogao da odigra meč u punom sastavu. Zbog toga su bile primjetne sitne greške koje moraju da se uigravaju u hodu, a selektoru je najviše smetala odbrana u tranziciji.

"Nismo uspijeli, tu nismo bili najbolji. Pogotovo smo imali problema u prvoj četvrtini. Jednostavno tu nismo dobro odradili posao. Slabo smo se branili u tranziciji. Poslije toga je to bilo mnogo bolje. Mi moramo dalje da radimo na odbrani. Večeras je odbrana na spoljnim pozicijama bila sjajna. Janis je dao koševe iz tranzicije, oni njega i traže i njemu je svašta i dozvoljeno. Pa i on mora nešto da da, ali moramo i dalje da radimo na toj tranziciji, jer ta odbrana smanjuje morala protivničkoj ekipi. Ja verujem našoj odbrani 5 na 5, ali moramo u prvih šest-osam sekundi da to bolje radimo."

Podrška!

"Prvo, želim da se zahvalim našim navijačima. Igrati u ovakvoj atmosferi je za sve dodatna motivacija za sve", rekao je selektor. Reprezentativci Srbije igrali su u punoj hali i oborili rekord kada je u pitanju kvalifikacioni meč za Svjetsko prvenstvo na tlu Evrope, a podršku sa tribina isticali su i drugi. Dvostruki MVP NBA lige Nikola Jokić istakao je da je osetio ljubav publike pred kojom voli da igra, a baš takve stvari mogu da izgrade tim.

Vjetar u leđa cijele nacije neophodan je ekipi od koje očekujemo da nam sa Evropskog prvenstva u septembru donese zlatnu medalju. Prije toga je važno savladati i Tursku, kako bi zadržali dobre šanse da se plasiramo na Mundobasket 2023. godine.

Bonus izjava

"Vidjeli ste da je Vanja (Marinković) sjajno igrao, poslije sam ga ja malo zaboravio na klupi...", rekao je Svetislav Pešić i izazvao smijeh u sali, ali je odmah nastavio da objašnjava na šta je tačno mislio:

"Možda ga nisam zaboravio, ali htjeo sam da drugima dam da igraju."