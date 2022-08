Ben Simons broji svoje milione i neće na teren.

Izvor: Profimedia

Ben Simons je zaista košarkaš kakvog ranije nismo videli u NBA. Australijanac već dugo odbija da igra, poslednji meč je odigrao u plejofu 2021. godine u meču sa Atlantom.

Od tada je prvo odbijao da igra u Filadelfiji, koja je morala da ga trejduje, a onda ga nije bilo ni u dresu Bruklina. Još uvek nije debitovao za taj tim iako je postao član Bruklina u februaru, a sada su isplivali šokantni detalji njegovog ponašanja iz prošle sezone.

Simons je navodno povređen došao u Bruklin, mada je pitanje gde se povredio jer dugo pre toga jednostavno nije želeo da igra za Filadelfiju. Ipak kada su Bruklin Netsi izgubili prva tri meča plejof serije od Bostona, tim je javno zatražio od Australijanca da zaigra.

Košarkaš čija je plata prošle sezone iznosila 33.000.000 dolara jednostavno je to odbio i to na neverovatan način. On je jednostavno izašao iz grupnog četa i odbio da odgovori na ovo pitanje, Nakon toga tim se pobunio, a najviše je to zasmetalo Kevinu Durentu.

Sledeći meč Netsi su izgubili, a Durent je javno pitao "sa kim ja to igram", na jednom od treninga.