Dino Rađa se emotivno oprostio od jednog od najboljih košarkaša svih vremena Bila Rasela.

Tužna je bila nedelja u košarkaškom svetu jer je preminuo jedan od najvećih Bil Rasel. On je najtrofejniji NBA igrač svih vremena sa 11 titula i jedna od prvih istinskih superzvezda ovog sporta.

Bio je vođa možda i najveće NBA "dinastije" svih vremena, kultnog tima Boston Seltiksa za koje je igrao od 1956. do 1969. godine. U svojoj generaciji vodio je velike bitke sa Viltom Čembrlenom i uglavnom iz njih izlazio kao pobednik.

Sada se od njega oprostio Dino Rađa koji ga je dobro upoznao u vreme kada je i sam igrao za Boston Seltikse. On je od 1993. do 1997. godine nosio dres Seltiksa, a i sada je privržen svom bivšem klubu. Koliko ceni pokojnog Rasela govori i to što ga je stavio u isti koš sa Majklom Džordanom, Kobijem, Lebronom, Lerijem Birdom...

"Stalno se vode polemike ko je najbolji košarkaš svih vremena. Majkl Džordan, Lebron, Kobi, Vilt, Leri itd. Jako je nezahvalno upoređivati generacije ali Bil Rasel definitivno ulazi u uži krug kandidata. Počivajte u miru gospodine Rasel", napisao je emotivni Rađa.