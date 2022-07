Dino Rađa je otišao iz košarkaškog saveza Hrvatske, a ekspresno je doneta nova odluka...

Izvor: MN Press

Dino Rađa je razrešen dužnosti u košarkaškom savezu Hrvatske, a samo nekoliko dana kasnije postalo je jasno zbog čega je to urađeno. Razlog je dolazak stranca u reprezentaciju.

Legendarni hrvatski košarkaš javno je pričao da je to zabranjeno i da neće dozvoliti da neko drugi igra za nacionalni tim. Čim su ga oterali, angažovali su Džejlena Smita (27, 193cm).

Američki košarkaš igra na poziciji plejmejkera, nosio je dres Albe u pršloj sezoni i najavljuje se da bi uskoro mogao da pređe u Fenerbahče. U Evroligi prosečno je beležio 8,3 poena, 2,3 asistencije i 2,2 skoka po utakmici.

"Imam 55 godina i zar stvarno netko misli da ću promijeniti mišljenje o strancu. U reprezentaciji mogu igrati samo košarkaši koji su Hrvati, a to kupovanje je varanje. To je moj čvrst stav i ja ću radije otići nego na to pristati", rekao je Rađa za "Večernji list".

Hrvatska je posle debakla ostala bez Svetskog prvenstva, a selektor Damir Mulaomerović okupiće igrače 3. avgusta i počeće pripreme za Eurobasket (od 1. do 18. septembra). Oni će biti u grupi C sa Grčkom, Estonijom, Italijom, Ukrajinom i Velikom Britanijom.