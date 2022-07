Ratko Varda pričao je o svom susretu sa Nikolom Jokićem i anegdotama iz Mege.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Jao Mile podcast

Nikola Jokić je dvostruki uzastopni MVP NBA lige, dva puta je proglašen za najboljeg košarkaša na svetu. A, mogao je da bude nokautiran na treningu Mege. Kako je došao do tog nivoa i kako je sve to izgledalo ispričao je Ratko Varda.

Čuveni centar je, gostujući u podkastu "Jao Mile" nekadašnjeg igrača Mileta Ilića, ispirčao svoju anegdotu sa Srbinom. Sada se svemu tome smeje, mada mu tada verovatno nije bilo tako smešno.

"Moj prvi košarkaški trening sam ga video po šumi, mlata, zamlata. Trči onako, nije mu do života. Onda uđemo u salu, on baca one šuteve, nezamislive i sve to ulazi. Neverovatno kakav osećaj dete ima", počinje priču Varda.

Potom dolazi do zanimljivog detalja sa treninga kod Dejana Milojevića, u sezoni 2013/14 koju su proveli zajedno.

"Igrali smo nešto, ne sećam se da li je bilo tri na tri, tri na dva, neka vežba je bila. Mali me napravio budalom par puta. Okrećem se ka Dekiju gledam ga i kažem 'Slušaj, ilI ću da prestanem da igram košarku ili ću da ga nokautiram'. Stani bre dete, polako imaš 17 godina. Taj isti trening, išao je po loptu, da li sam ga ošarmario, udario po ustima, nešto je bilo, pukne mu usna, nije trenirao nekih pet-šest dana. Taman, da ja malo odradim trening."

Mnogi sada kažu da su tada mogli da vide da će Nikola da napravi nešto veliko u karijeri.

"I tada je pokazivao, sad da pričamo da smo videli da će biti na ovom nivou, ne. Ja sam rekao da će biti dobar igrač, ali dobar u smislu Evrolige, evropski. Da će da ode u NBA i da bude najbolji na svetu, ko god da kaže to... Ma 100 odsto. Videlo se da ima nešto u sebi, da dođe na ovaj nivo je neverovatno. On se nije rodio sa fizikalijama, da može da trči 10 puta brže od drugih, da skače. Ne, on ima taj neverovatan osećaj i ima glavu. Pre nego što primi loptu zna šta će da ti uradi. To je neverovatno."

Ratko Varda podkast Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Novica Veličković je takođe ispričao kako je hteo da prebije Nikolu zbog jednog poteza kada mu je provukao loptu kroz noge, a Ratko se prisetio kako je to izgledalo iz drugog ugla.

"Jednu vežbu Deki pokaže, primiš lptu, probaciš levom rukom, pa je uhvatiš kad prođe kroz noge. Ide prvo to, mali provuče Novici kroz noge, hvata loptu. Ovaj ne zna gde je, mali baca, daje. Novica već 'zapenio'. Opet ga mali prolazi, baca loptu preko table ona ulazi. Uhvatio ga je rukama odmah, reko stani. Veličković je došao na pola sezone u Megu, kad krene Zemunac da mi priča, bilo je toliko simpatično", završava Varda sa osmehom.