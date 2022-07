Dante Egzum je u intervjuu za klupsku televiziju pričao o Partizanu, navijačima, očekivanjima...

Izvor: BC Partizan TV/screenshot

Dante Egzum najveće je pojačanje Partizana u dosadašnjem delu prelaznog roka. Doskorašnji košarkaš Barselone i nekadašnji NBA igrač je dao prvu izajvu kao novi igrač crno-belih.

U razgovoru za klupski sajt ispričao je i ko mu je pokazivao snimke Grobara, šta misli o navijačima, kakva su njegova očekivanja od rada sa Željkom Obradovićem i još dosta zanimljivih stvari.

"Dopala mi se mnogo prva sezona u Evropi, to je veliko iskustvo za mene, želim da nastavim, zato sam i potpisao za Partizan. Oduševljen sam navijačima, lepo je biti u Evroligi, putovati, igrati u toliko različitih dvorana, upoznati različite kulture", počeo je Egzum.

Ispričao je zatim ko mu je sve to pričao o navijačima Partizana, spomenuo je intervju koji je oduševio fanove.

"Pričao sam sa dosta ljudi o navijačima. Ali, prvi nisu bili ni Najdžel Vilijams-Gos ni Džok Lendejl. Bilo je to kad sam imao 15 ili 16 godina. Jedan saigrač u kampu je bio iz Srbije, obožava srpsku košarku, pričao mi je kako ne postoji ništa slično u Australiji ni Americi. Tada sam prvi put čuo za navijače Partizana. Potom sam više čuo kada je Lendejl došao u Partizan. Uzbuđen sam i jedva čekam da osetim tu atmosferu na prvoj evroligaškoj utakmici. Video sam i čuo koliko su strastveni."

Sa Lendejlom je igrao na Olimpijskim igrama u Tokiju, osvojili su bronzu.

"Olimpijske igre bile su neverovatno iskustvo, igrali smo protiv mnogih evropskih timova, to mi je pomogl oda se upoznam sa evropskom košarkom. Igrali smo sa Nemačkom, Italijom, Slovenijom, naučio sam dosta o tom stilu. Posle tog meča za bronzu rekli su mi da je svaki meč u Evroligi takav i poverovao sam im. Uverio sam se to i sam, svaki meč je važan, fizički je naporan. Zato je podrška navijača kod kuće važna."

Ima sjajne atletske predispozicije, tako da se od njega dosta očekuje na obe strane terena. Potvrdio je da će biti organizator igre u predstojećoj sezoni.

"Ideja kada sam potpisao je da donesem tu agresivnost, igraću više na poziciji plejmejkera, vodim da vodim tim, taj prvi kontakt, volim igru u tranziciji. Kada uđem u reket pronalazim igrače na poludistanci, smatram da će to doći do izražaja tokom sezone. U odbrani mogu da čuvam pozicije od jedan do tri, to je moja velika prednost. Moj cilj je da igram svaki meč i da pobeđujem."

Tokom karijere radio je sa nekoliko evropskih trenera, sa Igorom Kokoškovim u Juti i Šarunasom Jasikevičijusom u Barseloni.

"Kada sam dolazio u Evropu pričao sam sa Šarasom o Evroligi, o evropskoj košarci, pa čak i o fajnal-foru koji je održan u Srbiji ove godine. To je drugi nivo košarke. Pričao sam sa dosta igrača i trenera na tu temu. Ne mogu da dočekam novu sezonu. NBA mi je cilj, ali se radujem povratku u Evropu i da se još jednom oprobam. Prošle godine sam došao usred sezone, pridružio sam se tek u decembru. Sada će to biti novi početak, biću svež, krećem sa ekipom od starta", zaključio je Egzum.