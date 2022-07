Partizan je doveo veliko pojačanje, stiže Dante Eksum.

Partizan je doveo veliko pojačanje - Dante Egzum (26) stiže u Humsku! Doskorašnji igrač Barselone obući će crno-beli dres i pridružiće se srpskom timu piše "Mozzartsport".

Prema njhovim informacijama Partizan je postigao dogovor sa australijskim bekom i on će uskoro postati deo tima Željka Obradovića. Na neki način će ostvariti želju da zaigra pred Grobarima, pošto je o tome pričao u martu ove godine.

"Navijači. Oduvek sam to voleo. Jedan od mojih bivših saigrača voli Partizan. Pokazivao mi je snimke navijača, posebno sa mečeva sa Zvezdom. Bio sam veoma uzbuđen zbog toga. Onda sam došao u Barselonu, oduševila me atmosfera ovde, nisam mogao da čujem saigrača do mene šta mi govori", rekao je Egzum nedavno, a sada će tek videti kako izgleda ludnica na tribinama...

BIO VEĆI POTENCIJAL OD JOKIĆA

Egzum je rođen 13. jula 1995. godine u Australiji i za razliku od mnogih NBA igrača nije išao na koledž u Americi, već je školovanje završio u Australiji. Izabran je kao 5. pik na draftu 2014. godine od strane Jute.

Na istom draftu odabrani su Bogdan Bogdanović (27. pik) i Nikola Jokić (41), dvostruki uzastopni MVP NBA lige. To dovoljno govori o kakvom potencijalu se radilo tada. Ispred njega birani su Endrju Vigins (Klivlend), Džabari Parker (Milvoki), Džoel Embid (Filadelfija) i Eron Gordon (Orlando).

U juti je igrao do 2019. godine i tada je trejdovan u Klivlend. Tamo se zadržao do januara 2021. godine, pa je trejdovan u Hjuston u razmeni koja je poslala Džejmsa Hardena u Bruklin. Deo Roketsa bio je do oktobra te godine, pa se posle toga odlučio za dolazak u Evropu.

U EVROLIGI JE "LOMIO OBRUČE"

Australijanac je potpisao za Barselonu početkom decembra 2021. godine i predstavljen je kao veliko pojačanje. Bio je viđen kao rešenje za probleme sa povredama sa kojima se suočavala ekipa Šarunasa Jasikevičijusa.

Brzo se adaptirao na evropsku košarku i to je pokazao nekim spektakularnim zakucavanjima. Ostavljao je mnoge bez daha svojim potezima. Sa klubom je osvojio Kup, ali nije ostvaren ni jedan od dva glavna cilja, ostali su praznih šaka u Evroligi i ACB liga.

U elitnom takmičenju prosečno je beležio 6,3 poena, 2,5 skokova i 1,6 asistencija po meču. Najbolju partiju pruži je protiv Monaka kada je dao 22 poena (5/6 za dva, 2/3 za tri, 5sk).

ZAŠTO NIJE U NBA LIGI?

Mnogi su se pitali zbog čega Egzum nije trenutno u NBA ligi. Jedan od razloga su povrede. Imao je nekoliko težih povreda koje su ga odvajale od parketa na duži vremenski period.

Prva se dogodila u avgustu 2015. godine kada je pokidao prednje ukrštene ligamente u utakmici protiv Slovenije. Zbog toga je propustio celu sezonu 2015/16. Vratio se godinu dana kasnije i odigrao je prvih 28 od 29 utakmica, pa je usledila pauza od čak 10 mečeva. Onda je u oktobru 2017. godine morao na operaciju ramena i vratio se na teren tek u martu 2018. godine. Kada je delovalo da se oporavio, ponovo se povredio. Ovog puta u januaru 2019. godine, iskrenuo je zglob, trebalo je da se vrati brzo na teren, ali se to odužilo, pa je zaigrao tek u martu, da bi nedugo posle meča protiv Oklahome morao na novu pauzu zbog povrede kolena.

Posle trejda u Klivlend odigrao je 30 mečeva za Kavse u dve sezone, da bi po prelasku u Hjuston u januaru 2021. godine propustio ostatak te sezone zbog povrede lista.

"Porede su me koštale. Kada god bi stvari krenule dobro i kada sam se osećao komforno na terenu, neka povreda bi se dogodila i ispadao sam iz rotacije. Taman kada se izborim i vratim u tim, onda opet padnem. Timovi su se najviše plašili za moje zdravlje u NBA ligi", rekao je Egzum jednom prilikom.

Usled svih tih problema je odlučio da dođe "preko okeana" i da traži šansu u Evropi. Priliku za dokazivanje imaće u Partizanu kod Željka Obradovića...