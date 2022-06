Isplivao spisak timova koji bi hteli da ga dovedu ovog leta!

Izvor: MN Press

Plejmejker Vasilije Micić (28) želi da ode u NBA ligu, ali pod uslovima koje on odredi. A prema informacijama specijalizovanog portal "Hoops Hajp", srpski plejmejker traži platu koja bi sledeće sezone bila u rangu 10,3 miliona dolara i svake sledeće bi rasla za oko pola miliona.

Dvostruki uzastopni MVP Fajnal-fora Evrolige odabran je 2014. na draftu kao 52. "pik", u međuvremenu je Filadelfija poslala prava na Vasu Oklahomi, a sada su navodno za njega zainteresovani Milvoki Baksi, Čikago Bulsi, San Antonio Sparsi. Takođe, još jednom je potvrđeno da ga hoće i Denver Nagetsi našeg Nikole Jokića.

Vasa i Nikola stasavali su zajedno u Megi i bilo bi veoma uzbudljivo videti ih kako čine tandem i u Denveru, kao što bi bilo zanimljivo i videti da li Micić može i u NBA konkurenciji da igra dominantno kao i u Evropi, gde je osvojio sve što je mogao.

Tokom minule sezone, Micić je rekao da ima ambiciju da ode u Ameriku, ali ne samo da bi tamo otišao, već da bi igrao.

"Iskreno, imam želju da odem u NBA, ali na način koji sam rekao i ljudima iz Oklahome, a to je jedino da igram tamo. Ja stvarno ne vidim sebe da odem tamo da bih rekao drugarima iz kraja da sam bio u NBA ligi i da im donesem dres Oklahome. Mene to ne inspiriše. Ja sam i ovde došao kada je Efes bio poslednji, a imao sam ponude i nekih, možda, zvučnijih imena. Na svom iskustvu sam video da mene inspiriše da igram, da budem deo kolektiva, da dajem svoj maksimum. Ne mora to uvek da bude glavna uloga, ali ja ću se uvek izboriti za to što mi se pruža i daću svoj maksimum. Sve ostalo nije u mojim rukama. Kažem, sam odlazak tamo ne vidim na način da budem samo deo ekipe. Oni to znaju, iskreno sam im to rekao. Možda to nekome zvuči arogantno i prepotentno, ali tako je...", rekao je Micić u toku minule sezone o odlasku u Ameriku.