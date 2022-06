Cibona je pred gašenjem, a Aco Petrović i Saša Pavličić Bekić su otkrili neke nove detalje o hrvatskom klubu koji pokušavaju da spasu.

Izvor: MN Press

Cibona je u ogromnim finansijskim problemima. Zbog svega toga bi klub mogao da se ugasi. Obavezu da to spreči na sebe uzeo je legendarni Aco Petrović.

On je predložio već jedno rešenje, a o svemu tome je pričao na konferenciji za medije zajedno sa Sašom Pavličićem Bekićem. Njih dvojica su otkrili i neke nove detalje kako o narednim koracima, tako i o prošlosti.

"Cilj svih je da Cibona funkcioniše. Prošle godine je imala pet članova Skupštine, Nadzorni odbor nije postojao, kome je Skupštia odgovarala? Grad je davao novac, a oni nikome nisu odgovarali. Cibona je 2011. godine dala gradu dvoranu za ispaltu kredita i tu počinje priča, imovina ne postoji. Kasnije je, 2014. godine, Cibona napravila ono što niko nije. Osvojila je ABA ligu, a onda samoinicijativno predala Crvenoj zvezdi da uđe u Evroligu. Zamislite da to naprave Real i Barselona. Tada je počeo uspon Zvezde, ali na njih nisam kivan. Iskoristili su to što su mogli. Cibona je prepustila novac Zvezdi. Zašto se to napravilo? Ne znam", rekao je Bekić.

Zatim se obratio Aco i pričao o finansijama.

"Rekli smo da moramo da uradimo nešto da spasimo Cibonu, ona je mene izgradila. Dužan sam da pokušam da uradim sve što mogu kako se ne bi ugasila. Ljudi koji su napustili klub uplatili su novac za ovaj proces, napravili smo račun 'Mi smo Cibona', jer verujem tim ljudima. Garantujem za svaki iznos koji dođe na račun. Imamo evidenciju kakvo je stanje u svakom trenutku. Šta se dobija uplatom? Spas Cibone. Za svaku paru odgovaram ja lično, ako ne spasimo klub, svi će dobiti novac nazad", zaključio je Petrović