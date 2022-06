Mark Gasol je dvostruki prvak Evrope i sveta u dresu Španije, osvojio je i NBA prsten, ali ovaj podvig će mu sigurno biti jedan od najdražih - oživeo je svoj nekadašnji klub i vratio ga tamo gde pripada.

Neverovatan dan za špansku košarku. I ne samo jer je Real Madrid pobedio Barselonu i postao šampion, već zbog onoga što je legendarni košarkaš Mark Gasol uspeo da uradi!

Slavni košarkaš, još uvek aktuelni prvak sveta i dvostruki prvak Evrope sa Španijom, pokazao je strast prema ovom sportu povevši svoju Đironu iz druge lige pravo u najjači rang španske košarke!

Mlađi od dvojice braće Gasol, Mark, osnivač je, predsednik, ali i igrač Đirone. A u odlučujućem meču za plasman u ACB ligu, Gasol je poveo Đironu na parketu, učestvovavši u pobedi 66:60 nad Estudijantesom.

Iako je bio neizvestan za ovaj susret zbog povrede kolena, Gasol je nastupio i ponovo pokazao klasu. Ubacio je 11 poena uz samo jedan promašaj iz igre, osam skokova, četiri ukradene lopte i dve blokade za 28 minuta provedenih na terenu.

Bila je to njegova poslednja utakmica u prvoj sezoni u Đironi, nakon 13 godina provedenih u NBA ligi. Mark Gasol ima 37 godina i u Đironi je već igrao od 2006. do 2008. godine. Ipak, taj klub se bio ugasio, a on je rešio da ga ponovo oživi.

I uspeo je u tome, na kakav način! Kada je sudija označio kraj, počelo je veliko slavlje, svi su baš Marku Gasolu potrčali u zagrljaj, a na parketu se u jednom trenutku našao i njegov stariji brat Pau.

Čovek koji je NBA titulu osvojio sa Toronto Reptorsima slavio je plasman u prvu ligu Španije vatrenije nego bilo kakav prsten...