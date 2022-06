Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je vidno nezadovoljan onim što je njegov tim prikazao na meču sa Megom.

Izvor: Youtube/screenshot/KK Mega Mozzart

Košarkaši Mege iznenadili su Crvenu zvezdu u drugom meču polufinala Košarkaške lige Srbije i uspeli su da izbore majstoricu koja će se igrati u utorak. Posle ubedljive pobede u prvom meču crveno-beli su u drugoj utakmici dobro počeli, a onda se ugasili.

O tome je posle meča pričao i prvi trener crveno-belih Dejan Radonjić koji je bio vidno nezadovoljan viđenim na terenu tokom skoro svih 40 minuta.

"Čestitke Megi na pobedi, na sjajnoj igri. Bili su bolji od nas večeras, igrali su sa ogromnom željom koja se videla. To je bilo očigledno od samoga starta. Par minuta u samom startu utakmice su izgledali korektno sa naše strane, sve ostalo je bilo apsolutno ispod svakog nivoa. Ekipa koja nije došla da igra ovaj meč. Očekujem da odnos bude drugačiji i da kroz odnos dokažemo i kvalitet i to što smo favoriti treba da dokažemo i na narednoj utakmici",zaključio je on posle meča.

Bek Crvene zvezde Ostin Holins je posle utakmice istakao da tim u majstorici mora da bude mnogo bolji nego do sada.

Moj utisak o utakmici je takav da mislim da moramo da igramo bolje. Čestitam im što su igrali jako čvrsto i što su na kraju pobedili, ali mi smo bolji tim i moramo u narednom meču to da pokažemo.