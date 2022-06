NBA centar došao u "Pionir" da navija za Zvezdu u meču godine.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda i Partizan igraju utakmicu godine, a uz crveno-bijele su u "Pioniru" bio je i ljubimac zvjezdaša, NBA košarkaš Nikola Vučević. Centar Čikaga nikad nije igrao za Zvezdu, ali je pozanto koliko voli klub sa Malog Kalemegdana i da ga bodri uživo u Beogradu kad god za to ima priliku.

"To me često pitaju. U ovom trenutku bih volio Bože zdravlja da se što duže zadržim u NBA ligi i da tamo budem što duže mogu. Kad tamo završim, onda će to biti to. Ovako dolazim da je bodrim kad god mogu", rekao je Vučević novinarima.

Vučević je tako došao u "Pionir" i na meč sezone protiv Partizana, a prije početka se pozdravio sa Dejanom Radonjićem, koji ga je trenirao i u Budućnosti prije više od 10 godina. Uz njega, uz crveno-bijele bili su i bivši fudbaleri Zvezde Vujadin Savić, Nemanja Radonjić, osvajač olimpijske medalje u streljaštvu Damir Mikec, Milan Gurović...

Pogledajte slike iz "Pionira":