Crvena zvezda u prva dva meča finalne serije dočekuje Partizan, a Dejan Radonjić je oprezan pred mečeve koji slede.

Izvor: YouTube/screenshot/KK Crvena Zvezda

Čekanju je došao kraj, Crvena zveza i Partizan počinju borbu za ABA titulu. U petak počinje finalna serija regionalnog takmičenja koja se igra na tri pobede. U prva dva meča će domaćin biti crveno-beli.

Uoči prve utakmice je održana konferencija za medije na kojoj su pričali trener Dejan Radonjić i kapiten Branko Lazić. Trofejni trener dobro zna šta njegov tim čeka i koliko će biti teško protiv večitog rivala.

Pored detalja je u prvi plan stavio i prednost domaćeg terena kao faktor koji bi mogao da bude veoma bitan na kraju.

"Posle svega što smo prošli tokom sezone stigli smo do završetka. Zadovoljan sam činjenicom da smo kroz sezonu uspeli da igramo koncentrisani u okolnostima i rasporedu koji je bio opterećujući. Sa dva poraza smo došli do prednosti domaćeg terena. U polufinalu smo dobili odličnu ekipu Cedevita Olimpije. Čeka nas najteži mogući rival. Pokušaćemo da ostvarimo ono što želimo u finalu. U odnosu na sve ovo što se dešavalo tokom sezone i prikazane partije, desilo se ono što se predviđalo, da u finalu igraju Zvezda i Partizan. Borili smo se cele sezone za prednost domaćeg terena i znamo da to može da bude značajan faktor u seriji koja sledi", počeo je Radonjić.

Imao je reči hvale na račun crno-belih.

"Partizan je ekipa koja je sastavljena od jako kvalitetnih, iskusnih i mladih igrača punih talenta. Imaju igrača koji je osvojio Evrokup, igrače koji su bili na fajnal-foru Evrolige prošle sezone. Nije to samo Panter, za koga smatram da je jedan od najboljih igrača na svojoj poziciji u Evroligi i Evrokupu, potvrdio je to pre nekoliko dana. Tu je i Ledej koji je pokazao neke elemente. Dobro pamtimo izdanje Avramovića u drugom meču u ABA ligi. Ima tu još igrača koji donose dosta timu i da imaju svetlu budućnost.

Zatim je izneo i pohvalu na račun trenera crno-belih Željka Obradovića.

"Partizan je pokazao čvrstinu u poslednjem meču u kom su nas dobili, moramo da budemo skoncentrisani protiv tima koji trenira najbolji trener u Evropi Željko Obradović. Individualna odgovornost na oba pravca mora da bude na visokom nivou i da bude veća nego u prethodnm periodu. Napadački treba da budemo spremni za ono što nas čeka i da dođemo do pozicija da mi pravimo prednost, značajne će biti bazične stvari. Razmišljamo sada samo o prvom duelu, tako smo se ponašali i ranije. Pokušaćemo na treninzima koji su ostali da napravimo dogovore. Želimo da osvojimo trofej, kao što i Partizan želi."

Ne želi da se upušta u nagađanja oko toga ko bi mogao da dobije specijalnu pozivnicu Evrolige, želi da titulom obezbedi mesto u eliti.

"Smatram da, uprkos raznim spekulacijama i nagađanjima, da je zvanično to da prvak ABA lige u Evroligi. Ulog je dodatno veći. Svesi smo toga i nadam se da ćemo uspeti da započnemo seriju na zadovoljavajući način".

Na pitanje o tome koliko prva utakmica može da bude ključna je dao odgovor u svom stilu.

"Mislim da je poslednja ključna, ko dobije zadnju, taj će osvojiti trofej to je sigurno", zaključio je Radonjić i dodao da je zdravstveni bilten u ekipi dobar.