Filip Petrušev bi već posle jedne sezone mogao da napusti Efes.

Izvor: MN Press

Mladi košarkaš Filip Petrušev (22, 211 cm) osvojio je proteklog vikenda sa Efesom trofej Evrolige, ali njegov doprinos u sezoni nije bio naročito veliki.

Igrao je samo u regularnom delu sezone Evrolige, i to na 22 utakmice, tokom kojih je u proseku beležio 5,2 poena i 1,6 skokova, a njegov trener Ergin Ataman iskreno priznanje da je očekivao mnogo više kada su ga doveli iz Mege. Nadali su se da će se brže uklopiti i pomoći Efesu, pa se tako već razmišlja o rastanku.

Petruševa je tražila i Crvena zvezda, koja je odustala zbog visokog obeštećenja, pa je tako mladi srpski centar otišao u Efes sa kojim je potpisao jednogodišnji ugovor.

"Njegov doprinos u ovoj sezoni nije bio u skladu sa našim očekivanjima i moguće je da ćemo za zameniti drugim igračem", kazao je turski trener Ergin Ataman za tamošnje medije nakon povratka sa fajnal-fora, dok je poručio i da će biti brojnih promena u timu tokom leta.

Već su se pojavile infrmacije da će Efes dovesti Vila Klajburna i tako napraviti drim-tim, ali opet ostaje i mogućnost da se srpski košarkaš Vasilije Micić oproba u NBA.

"Ostvarili smo uspeh tako što smo funkcionisali kao porodica, ali to ne može da traje večno. Tim će morati da prođe kroz neke promene. Nemamo čvrste planove, ali napravićemo evaluaciju. Ne znači to nužno da ćemo se odreći usluga starijih igrača. Razgovaraćemo kada se sezona završi. Ako budemo nekoga dovodili, to će biti veoma dobri igrači. Pregovaramo sa Vilom Klajburnom i mislim da je on blizu dolaska u našu ekipu, mada ništa nije završeno. Možemo da dodamo još jednog ili dva igrača", izjavio je Ergin Ataman za tursku televiziju NTV.