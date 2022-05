Zakucavanje na Luki Dončiću donekle i demonstrira čitavu seriju Dalasa i Golden Stejta.

Izvor: Twitter/WorldWideWob/printscreen

Golden Stejt je na korak od finala plej-ofa NBA lige! Voriorsi su još jednom pokazali veliko i bogato iskustvo i slavili su protiv Dalasa 109:100, za "brejk" na gostovanju i 3:0 u seriji.

Ponavlja im se identična situacija kao protiv Denvera, nešto više namučio ih je Memfis koji im je naneo dva poraza, pa se Kerov tim tako već polako sprema za bitike sa Majamijem ili Bostonom. Ko god bude bio njihov protivnik u finalu, deluje da će ponovo iskustvo biti na strani Voriorsa.

Dalasu nije pomoglo ni 40 ponea Luka Dončića (11 od 23), pošto je Golden Stejt imao više raspoloženih košarkaša.

Dok su Slovenca pratili Spenser Dinvidi sa 26 poena i Džejlin Branson sa 20, za to vreme je Golden Stejt u svojim redovima imao Stefa Karija sa 31 poenom i 11 asistencija, Endrjua Viginsa sa 27 poena i 11 skokova, Kleja Tompsonsa 19, pa Grina i Pula sa po 10 poena.

Uz to, mnogi misle da je Vigins "opljačkan" za zakucavanje, jedno od spektakularnijih u plej-ofu. Košarkaš Voriorsa uspeo je da "ukuca" Dončića u koš, ali su sudije pokazale da je bio faul.



"Malo me je udario, ali to je bilo impresivno. Neću da lažem, opet sam pogledao snimak i bio sam u fazonu 'vau'. To je bilo baš neverovatno, voleo bih da ja mogu tako da skočim!", poručio je Luka Dončić posle meča, dok je sam Vigins na konferenciji za medije poručio da je pokraden.

Mnoge je ovo podsetilo na spektakularno zakucavanje Džaa Moranta u seriji protiv Finiksa, kada sudije nisu pokazale faul u napadu. Pogledajte snimak i iz drugog ugla!