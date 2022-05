Vasilije Micić je MVP fajnal-fora Evrolige, a Ergin Ataman je imao samo pohvale za srpskog plejmejkera.

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vasilije Micić je briljirao u Beogradu. Na fajnal-foru Evrolige u "Areni" je prvo postigao trojku u poslednjoj sekundi za plasman u finale, pa je onda protiv Reala dao 23 poena i doneo Efesu titulu prvaka Evrope.

Njegove fenomenalne partije donele su mu zvanje najkorisnijeg igrača završnog turnira (MVP), pa je i tamo pravio šou. Stigao je i da zapeva čuveni narodnjak pre nego što je došao na konferenciju za medije. Pričao je o raznim temama, poput odnosa sa Nikolom Jokićem, a Ergin Ataman ga je zbog jednog provokativnog pitanja poslao u svlačionicu.

Posle tog detalja je turski trener izneo niz pohvala na račun srpskog igrača. Oduševio ga je podatak da su samo trojica igrača uz Vasilija postala dvostruki uzastopni MVP dobitnici na fajnal-forovima od momenta kada je Evroliga počela tako da se zove (sezona 2000/01), a to su Dejan Bodiroga, Dimitris Dijamantidis i Vasilis Spanulis.

"Vasa ima samo 27 godina, duga karijera je pred njim i maće šansu da popravi taj rekord, baš kao i ja. Doduše, ja možda nisam tako mlad kao i on, ali ćemo probati. Ima sjajan karakter, fantastičan je plejmejker. Imao je male oscilacije tokom sezona, ali je bio najbolji u najvažnijim trenucima. Ume da pogađa sa distance, da asistira, ima odličan prodor, ne možete mnogo više da tražite od pleja. Sjajan je, a volim i sve te igrače koje ste nabrojali", rekao je Ataman.

Vidi opis ATAMAN VODI MICIĆA U NBA, VEĆ JE IZABRAO I KLUB! Vasa u ELITNOM društvu, a trener ga hvali: Postavićemo nove rekorde! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN Press Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN Press Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 8 8 / 8

S obzirom na to da je istakao da će Vasa i on da nastave da pišu istoriju usledilo je novo pitanje. Hoće li zajedno sa Srbinom da ode u NBA?

"Možda je bolje da pitate to mog sina koji je tu, Atamana juniora. Tu je i moja porodica, supruga i dve ćerke bliznakinje. One već studiraju u Majamiju. Tako da, ako me neko pozove, videćemo. Nije moja odluka", istakao je Ataman i praktično već "izabrao" klub, odnosno tim sa Floride. Podsećanja radi, prava na srpskog asa polaže Oklahoma.

Izvor: MN Press/Icon Sportswire

Na kraju je Ergin još jednom pohvalio sam sebe posle pitanje medija da je potcenjen kao trener od strane mnogih iako ima toliko uspeha.

"Lepo je biti autsajder. Ja sam trener autsajder. Dolazim iz Turske i niko iz moje zemlje nije ostvarivao ovakve rezultate. Uživam u svom poslu, takav sam tip. Volim da treniram, da pričam sa novinarima, da dajem intervjue. Takođe, volim i da proizvam Evroligu kada mi nešto ne odgovara, pa im onda plaćam kazne. Doduše, sad ću dobiti bonus za ovu titulu, pa će biti lepo. Kažu da mi je lako jer imam Larkina i Micića u timu i da sam zato ovako uspešan, samo neka pričaju", sa osmehom je zaključio Ataman.