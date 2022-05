Trener Partizana Željko Obradović bio je izuzetno nezadovoljan izdanjem svojih igrača na treningu pred polufinale ABA lige.

Partizan će se u polufinalnoj seriji ABA lige sastati sa ekipom Budućosti, koja je u prvoj fazi plejofa bila bolja od tima FMP-a. Pred prvi meč polufinala koji nas čeka u utorak od 19 časova trener crno-bijelih Željko Obradović obratio se medijima.

On je na početku istakao da njegovu ekipu čeka težak posao, ali da se nada da će na obje strane atmosfera biti sjajna.

"Ono što je bilo izuzetno lijepo i važno je to što smo imali lijepu atmosferu i ovdje i u Podgorici. Ekipa Budućnosti je tim koji jako poštujemo. Dobili smo ih u obje utakmice, ali smo u posljednjim minutima uspjeli da ih pobijedimo. Očekuje nas teška serija", počeo je Obradović.

On se osvrnuo i na rad Aleksandra Džikića, trenera protivničke ekipe u prethodna dva međusobna meča.

"Tim koji izuzetno dobro koristi individualne kvalitetete svojih igrača, a trener Džikić je postavio meč tako što je napadao sve naše slabosti", istakao je on.

A onda je naglasio da je jako ljut odnosom igrača pred prvi meč sa ekipom iz Podgorice. Nakon poraza od Burse igrači su dobili odmor, dobro trenirali, a onda...

"U našem poslu se kaže, da tuguješ i živiš do sljedeće utakmice. Od one utakmice koju smo izgubili prošlo je mnogo vremena. Imali smo dosta dana ispred nas da se pripremamo i treniramo. Dao sam vrijeme ekipi, da se odmore, da se vrate i zaborave na to, da imamo ispred sebe novo važno takmičenje. To je izgledalo korektno, igrači su radili korektno. Međutim, danas smo imali najgori trening, ne znam razloge, rekao sam im da ću to da kažem", počeo je Obradović.

On je naglasio da bi svi igrači Partizana morali da imaju ogromnu motivaciju pred ove mečeve jer većina njih nije postizala velike uspjehe.

"Ne znam šta je, niko od ovih igrača nije igrao finale, kamo li osvojio ABA ligu. Ja nemam trofej ABA lige i imam najveći mogući motiv. Ako gledam da neko neće da igra odbranu, da neće da trči, da pravi blok, onda je to problem. Rekao sam im da je trening bio katastrofa, nadam se da će reakcija sjutra da bude bolja. Ako oni nisu svjesni Partizan je zadnji put bio u finalu 2013. ako mi nemamo tu motivaciju i želju da igramo finale", dodao je on.

Naglasio je da je vrlo mali broj igrača bio na zadovoljavajućem nivou.

"Od 15 igrača na treningu je trojica košarkaša zadovoljila kriterijume o tome kako bi trebalo da igraju. Sa trenerske strane, nema ništa bolje od toga da igrači izgaraju, da žele. Motivacija je najvažnija stvar i Partizan devet godina nije igrao finale ABA lige", rekao je Obradović.

Trener Budućnosti Aleksandar Džikić je posle eliminacije FMP-a istakao da je njegova ekipa ostvarila svoj cilj i da ulazi bez pritiska u ove mečeve. Da li se od Partizana ipak očekuje finale?

"Očekujemo sami, Ne možeš da razmišljaš o nečemu i da se baviš ovim čime se baviš da nemaš ambicije. Džile je moj prijatelj i ako je rekao te stvari koje je rekao on zna zašto je to uradio. Ja lično ne vjerujem da je Budućnost ekipa koja nema ambiciju da bude u finalu.To je praktično nemoguće. Ja ne bih nešto da prebacujem ulogu favorita, ali ovo je košarka, sve je moguće. Igrali smo 26 utakmica ABA lige, ako smo izborili prednost domaćeg terena na nama je da to iskoristimo", završio je Obradović.