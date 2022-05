"Što nam je to donela ABA liga u poslednjih 20 godina? Ništa", poruka je hrvatkske legende.

Izvor: MN Press

Nakon senzacionalne najave da bi hrvatski klubovi mogli da napuste ABA ligu i da se potpuno okrenu takmičenjima pod okriljem FIBA, oglasio se i tamošnji legendarni košarkaš, Dino Rađa.

Nekadašnji NBA as, a sada predsednik Stručnog saveta Hrvatskog košarkaškog saveza, u izjavi za portal Index dao je kratak komentar tog predloga klubovima.

''Ništa mi nismo odlučili, nego smo u utorak na sednici ponudili klubovima opciju da mogu igrati Ligu šampiona, (FIBA) Evrokup i Alpe Adria Kup te će im sve biti plaćeno. Sad je na njima da odluče, imaju rok od sedam dana za to. Dakle, idući utorak ćemo znati sve'', rekao je Rađa.

Pristanak na tu ponudu bi automatski isključio iz regionalnog takmičenja za sledeću sezonu Cibonu, Zadar i Split.

''Naravno, ako pristanu, od iduće sezone neće moći igrati ABA ligu. Jednostavno, zbog rasporeda bi to bilo nemoguće. No mi mislimo da bi to bilo odlično za hrvatsku košarku. Što nam je to donela ABA liga u poslednjih 20 godina? Ništa. Životarimo, stalno se borimo za ostanak, a ta se liga pretvorila u poligon Crvene zvezde i Partizana za dovođenje stranaca. Čudimo se kad nas pobeđuju Rumunji i Poljaci. Eto, ajmo nešto promeniti, videti kako oni rade i kakvi su im klubovi.''