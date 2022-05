Hrvatski klubovi bi mogli da napuste regionalno takmičenje. Poznati stručnjak Aco Petrović je objavio i fotografiju dokumenta sa predlogom šta i kako će tamošnji klubovi igrati sljedeće sezone.

Spremaju se novi potresi u ABA ligi, jer bi hrvatski klubovi mogli da napuste to takmičenje. Upravo to je predlog tamošnjeg košarkaškog saveza, koji je javnosti prenio legendarni hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović. On je putem društvenih mreža objavio zanimljivu fotografiju.