Trener Aleksandar Džikić nakon prve pobjede u plej-ofu

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Budućnost Voli savladala je FMP u prvom meču četvrtfinala plej-ofa Admiralbet ABA lige, a trener Aleksandar Džikić je na konferenciji nakon meča istakao da je bitno da su pobijedili.

"Pobijedili smo, to će se pamtiti. U nekim trenucima smo izgledali dosta dobro, u nekim slabije. Ne očekujem da će neko da nas razumije, ali teško je kada igraš protiv tima koji je opušten. Džonsa nije bilo, Nevels se vratio, neki igrači su preuzeli odgovornost u napadu. Igrali su zonu, a mi smo se spremali prethodne nedjelje za zonski presing i zonu. Pravili smo otvorene šuteve, neke smo pogodili, neke promašili. Možemo mnogo bolje, moramo mnogo bolje u srijedu. To je to", rekao je Džikić.

Odličnu rolu večeras imao je Filip Barović koji je u četvrtoj četvrtini pokrenuo seriju poena "plavih".

"Trebamo sve igrače koje imamo. Filip je igrao dobro, jedna od boljih partija u sezoni. Igrao je dobro na početku sezone, sada je na prirodnoj poziciji. Teško je protiv FMP-a, imaju atipičnu grupu sa Tasićem na pet koji je pogađao iz situacija daleko od koša", dodao je Džikić.