Na konferenciji za medije posle meča vrlo je kratko prokomentarisao taj detalj.

Izvor: Youtube/Žalgiris

Crvena zvezda je poražena od Žaglirisa na gostovanju u Kaunaus, a ovaj meč je osim dramatičnih scena na terenu, obeležio i start utakmice.

Tada su navijači Žalgirisa uz zvižduke dočekali košarkaše Crvene zvezde koji nisu na početku meča poneli transparent sa ukrajinskom zastavom. Litvanski novinari su posle duela odmah pitali Dejana Radonjića da to prokometnariše.

"Nadam se da će mir doći brzo. To je to", rekao je on, a onda je novinara zanimalo zašto tim Crvene zvezde nije nosio pomenuti transparent.

"To nije pitanje za mene", kratko je odgovorio.

Prokomentarisao je i meč i istakao da je njegov tim jako loše počeo i jako loše završio utakmicu.

"Ćestitam Žalgirisu na pobedi, igrali smo prvo poluvreme defanzivno jako meko sa mnogo grešaka. Treća četvrtina je bila potpuno suprotna od svega iz prvog dela. Imali smo dobru šansu da pobedimo. U poslednjim sekundama pred produžetak nismo napravili faul i oni su dali trojku. Igrali su bolje u produžetku i kontrolisali su situaciju. Još jednom čestitam", istakao je on.

A dotakao se i poslednjeg evrolgiaškog meča Pauliusa Jankunasa.

"Igrao je jako dobar meč, zna da igra dobro. Znate, sa našim problemima sa povredama, probali smo da nađemo rešenja na ovom meču. Znam šta oni mogu, ali na kraju zaista je bio dobar. Pogotovo ispod koša je napravio neke bitne šuteve", završio je Radonjić.