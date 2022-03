Nikola Jokić nije aktivan na društvenim mrežama, a Luka Dončić je pokušavao već da ga ubedi da to promeni...

Nikola Jokić nije tipična NBA zvezda. Oko njega nema kontroverzi, provokativne odeće, žurki i problema, pa tako aktuelni MVP više odgovara profilu igrača kao što je Tim Dankan, a mnogo manje onima iz njegove generacije koji su megapopularni poput Džejmsa Hardena, Džoela Embida, Rasela Vestbruka...

Jedan od razloga zašto Jokić nije toliko popularan su i društvene mreže na kojima nije aktivan, a nisu pomogli ni pokušaji njegovog kolege i prijatelja Luke Dončića da ga nagovori na takav korak.

Dončić je prihvatio sve nove trendove i samo na Instagramu ima 6,4 miliona pratilaca, a nema sumnje da bi na sličnom nivou bio i Jokić, samo kada bi ga društvene mreže zanimale. Tako je Slovenac u podkastu Džej Džeja Redika ispričao da je nemoguće naterati ga da se aktivira po tom pitanu.

"Jokić nema Instagram ili bilo šta, takav je tip, voli samo konje!", nasmejao se Dončić.

"Ubeđivao sam ga da napravi Instagram, ali rekao mi je nema šanse. Sa svim tim društvenim mrežama možeš da dobiješ dosta novca, traže ti da okačiš neke stvari i ovo je sad skroz drugačiji svet nego što je bio...", dodao je jedan od najboljih košarkaša današnjice?.

"Tebi treba novac od dodatnih sponzora sad kad si potpisao ugovor na 205 miliona dolara!?", nasmejao se Redik.

"Koliko god je moguće!", odgovorio je Dončić.

Mnogi su mislili da će Jokićeva odluka da se ne bavi društvenim mrežama uticati i na to da prošle godine ne bude MVP, ali to na kraju nije predstavljalo problem. Ove sezone bi na to više mogla da utiču izdanja Denvera pošto su "skliznuli" sa plej-of pozicije i čeka nas drama do kraja.