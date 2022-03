Iskusni stručnjak i nekadašnji trener Crvene zvezde za MONDO priča o trenutnoj situaciji u Evroligi, odluci o suspenziji ruskih klubova, nastavku takmičenja...

Izvor: MN Press

Promene sistema, veliki broj mečeva, čekanje, umor igrača, zgusnut raspored, menjanje tabela, suspenzija ruskih klubova. To su samo neki od problema sa kojima se Evroliga suočava u poslednje vreme.

Šta je rešenje? Postoji li ideja koja bi odgovarala svima? Kuda ide elitno takmičenje? To su samo neka od pitanja koja smo postavili Draganu Šakoti, čuvenom treneru koji je dugo u svetu košarke i koji je u sezoni 2019/20 vodio Crvenu zvezdu i upoznao novi sistem.

U opširnom intervjuu za MONDO je srpski stručnjak govorio o mnogim temama, o kojima ćete čitati i u narednom periodu, a ona aktuelna trenutno jeste situacije u Evroligi. Odmah je naglasio jednu stvar - Evroliga sa ovakvim promenama je neregularna.

"Skoro 50 godina sam u ovom poslu, ne mogu da se setim nijedne godine da su se više sile umešale u sport, to je bila ova pandemija i objektivno rečeno jedan rat. Jesmo mi bili i meta devedesetih i plaćali smo cenu i bili smo pod embargom kao sportisti, nismo igrali na najvećima događajima, ali tada sport nije stao. Partizan je igrao na neutralnom terenu. Sada su prekinuli sezonu sa tri ruske ekipe koje su bile visoko plasirane. Ne možemo da pričamo o regularnosti, bilo da su to ekipe koje su ih pobedile ili izgubile od njih", počeo je Šakota intervju za MONDO.

Vidi opis OVAKVA EVROLIGA NIJE REGULARNA! Šakota za MONDO: Takmičenje gubi draž, je l' treba da se igrači šetaju kao u NBA? Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 22 22 / 22

Nastavio je u istom dahu.

"Ne znam koje bi bilo pravo rešenje. U pandemiji je bio stop, prekinuto je. Ovde niko nije za tu varijantu. Nastaviće se. Izgubilo je onu draž koju očekujemo od Evrolige. Izgubila je takmičarski deo. Vidim to i po publici. Panatinaikos i Olimpijakos su nedavno pustili nekoliko igrača u reprezentaciju, po cenu rezultata u Evroligi, što je samo još jedan primer."

"TRENERI KAO DA SU DOBILI OTKAZ"

Izvor: MN Press

Kao neko ko je dugo u trenerskom poslu, pitali smo Šakotu o tome kako se osećaju treneri tri ruska tima Dimitris Itudis (CSKA), Velimir Perasović (Uniks) i Ćavi Paskval (Zenit) u ovom momentu.

"Kao da su dobili otkaze. Neko ti je dao otkaz, kako drugačije da se protumači. Neki igrači će se snaći, neki neće. Ovi što ostaju u Rusiji igraće nacionalno prvenstvo koje nema značaj zbog CSKA koji je u Evroligi svejedno. Treneri kao da su dobili otkaze, mislim na strance. Ne znam kakav je dogovor tamo, nisam se čuo sa Itudisom pa ne znam. Strašno je da za tri godine dva puta dobiju stop. Nikad se nastavilo nije, titulu tada niko nije uzeo niko kad je bio prekid zbog pandemije, kao da nije postojala ta godina, gledajući iz takmičarskog ugla. Sada se opet nešto dogodilo sa tri tima."

Evroliga pokušava da nađe neko rešenje, prema najnovijim informacijama računaće se rezultati protiv ruskih timova iz prošlosti, ali se neće računati svi mečevi u budućnosti. Za sve to postoji i jedna uslov, jer su čelnici takmičenja dali rok do 21. marta, što bi značilo da ako se situacija u Ukrajini reši, da bi ruski timovi mogli da se vrate u takmičenje.

"Apsolutno je neravnopravan položaj i te tri ekipe i tih timovi koji igraju sa njima do kraja. Svi znamo da su ovi programi i ovako nagomilani. Kada bi se te utakmice odigrale ako se vrate u takmičenje? Poznat je i termin fajnal-fora u Beogradu koji je ubrzan, pomeren je za nedelju dana od prvobitnog termina. Imate i domaća prvenstva, druge lige. Mnogi igrači su napustili ruske klubove. Primeri su Heket i Šengelija koji su napustili CSKA i otišli u Virtus i šta sad? Igrači ne mogu da se vrate u Moskvu. Ne može da se izbegne mešanje politike u sport, šta vredi da vodiš ekipu ako postoji bojazan od bojkota, incidenta..."

Izvor: MNPress

Ukoliko situacija ostane ovakva kakva jeste, to bi značilo da će o prolasku u top8 Evrolige odlučivati procenat pobeda, a ne ukupan skor.

"Procenat pobeda me podseća na NBA ligu, kod nas se zna, gleda se tabela. Da je do mene, verovatno bih se odlučio da se svi koji u budućnosti treba da igraju sa ruskim ekipama dobiju te mečeve službenim rezultatom 20:0. Ni jedan model nije idealan. Ako je uteha, Zvezda će imati šansu za četvrtfinale. Na kraju krajeva, istorija će na kraju pisati ko se plasirao među osam, a ne kako je do toga došlo", iskren je Šakota.

"NEMA POVRATKA NA STARI SISTEM"

Izvor: MN Press

Odluka Evrolige od pre nekoliko godina da napravi promenu i da ukine grupnu fazu je izazvala mnogo polemike. Sada su svi u jednoj grupi, svako igra sa svakim, a veliki broj utakmica ima i dobre i loše strane.

"Povratka nema. Interes vlasnika klubova, TV prava i sponzora je da se igra što veći broj utakmica. Klubovi su se već organizovali na taj način, dovode više igrača, to je sad tako. Sećam se i devedesetih godina i prvih razgovora gde su i u Jugoslaviji vodeći ljudi poput Mirka Novosela i drugih zagovarali da će se igrati zatvorena liga. Svi su gledali sa aspekta finansija i to traje dobro osim te pandemije i ovoga. Marketinški je bilo dobro, kolač za podelu je bio veliki. Ništa se od toga neće menjati. Sada je fokus na kvantitetu, ne na kvalitetu. Neko će osvojiti trofej, ali je vlasniku kluba bitnije da se 'okrene' pedesetak mečeva."

Šakota je svestan i da u današnje vreme igrači razmišljaju drugačije, da žele što pre da odu u NBA pre nego što ostave trag u Evropi. Kada se na to doda zgusnut raspored i ogroman broj mečeva dogode se utakmice koje su naporne i za gledanje. O opadanju kvaliteta Evrolige su pričali već i Etore Mesina, Dejan Radonjić, Andrea Trinkijeri...

"Najbolji igrači odlaze u NBA, to im je sada najveći motiv, šta onda ostaje tu? Širi se broj klubova, utakmica, sad sve to treba neko da postigne, ali ko? Treba li da se šetaju kao u NBA ligi do plej-ofa, pošto je to u Americi gubljenje vremena do doigravanja. Nisu u pitanju samo umor i putovanja, a i to se dešava i to se ne prašta. Vidim po neku reč opravdanja za klubove koji gube, jer je teško izdržati takmičarski ritam. Desi se da jedan tim dođe odmoran i maltene se prošeta, jer drugi nema energije. Svaki negativan rezultat postaje prilika za neko razračunavanje, ali je valjda tako u ljudskoj prirodi. Isti smo po tome i mi i Grci", zaključio je Šakota.