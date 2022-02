Bojan Dubljević je, uz Vladimira Mihailovića bio najbolji igrač Crne Gore u pobjedi nad Mađarskom u kvalifikacijama za Mundobasket. "Crveni" su napravili veliki korak ka plasmanu u narednu fazu, ali kapiten poručuje da ekipa ne smije da se opusti.

Izvor: Mondo/Ana Božović

"Oni su igrali na svom terenu i znali smo mi da će pogoditi šuteve koje su pogodili. Međutim, bili smo više fokusirani na naše stvari, koje su se na kraju isplatile. Stvarno smo presrećni, još uvijek nas drži euforija zbog mnogo važne pobjede. Ali, ne smijemo da se opuštamo, jer vrlo brzo nas čeka utakmica kod kuće protiv iste ekipe. Siguran sam da će oni promijeniti neke stvari, ali nećemo previše razmišljati o tome. Nastavićemo da guramo naš sistem i nema straha ako budemo nastavili da se borimo kao u prvom meču", rekao je Dubljević.

Već u nedjelju slijedi okršaj istih rivala u Podgorici.

"Pitanje je koliko se utakmica može pripremiti za dva dana. Ali, ono što su nam naši treneri pokazali na videu, šta oni dobro rade, pokušali smo da im smanjimo, da ih utjeramo na neku lošu stranu i ne dozvolimo da uđu u samopouzdanje i pogađaju te šuteve. U drugom poluvremenu su više pogađali, ali to je košarka, ne može se dobiti utakmica sa nula primljenih poena", istakao je centar Valensije.

Dubljević kaže da ekipa u svakom meču mora da igra timski.

"Ja sam stvarno srećan što mogu da vidim da ekipa ima samopouzdanje, to je najvažnije. Kad sam došao, rekao sam da ću da pružim maksimum, ne znajući koji je to maksimum u ovom trenutku. Ali, nisam, sigurno, došao da se štedim, već da odigram najbolje što mogu, da pomognem ekipi. I u najavi meča sam rekao da ovdje niko ne juri individualnu statistiku, već pobjede, jer su one najvažnije. Ja sam tu pomognem maksimalno koliko mogu, ako je to na klupi, pomoći ću na klupi, ako je na terenu, daću maksimum na terenu", poručio je Nikšićanin.