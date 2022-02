Bogdan Bogdanović je bio najbolji igrač Atlante u pobedi nad Orlandom!

Izvor: Profimedia

Bogdan Bogdanović ne prestaje sa sjajnim partijama! Prvo je odigrao sjajno protiv San Antonija, potom je zatrpao koš Bostona, a nakon kratkog predaha sada je sjajan i protiv Orlanda.

Savladala je Atlanta ekipu sa Floride, a Srbin je bio najbolji na terenu!

ORLANDO - ATLANTA 109:130

Bogdanović je imao 23 poena uz 6 skokova, a uz sve to je imao odličan šut pa je tako pogodio četiri od šest trojki koje je šutnuo.

Ali nisu trojke ono što će se pamtiti sa ovog meča već jedno zakucavanje. Bogdanović je dobio loptu, probala je Atlanta da napravi blok za njega, ali nisu to Hoksi uspeli. Ipak, on je prošao do koša, a onda kada je njegov čuvar probao da ga izblokira, zakucao je na drugi obruč!

Bogi throwin' it DOWNpic.twitter.com/1bOitYIYD1 — Atlanta Hawks (@ATLHawks)February 17, 2022

Osim njega odličan je bio i Tre Jang sa 22 poena i 6 asistencija, Kevin Huerter je imao 15, a Deandre Hanter 14 poena.

Sa druge strane Kol Entoni je upisao 23 poena i 7 skokova, Džejlen Sags je dodao 19, a Vendel Karter junior je imao dabl-dabl sa po 10 poena i skokova.