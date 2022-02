Partizan je na gostovanju savladao FMP, prelomio je Mur.

Izvor: MN Press

Derbi kola ABA lige je u potpunosti opravdao očekivanja. Velika borba, puno preokreta i na kraju pobeda domaćih/gostiju.

Partizan je uspeo da nadoknadi minus i da na kraju ostvari pobedu u Železniku - 80:86 (24:18, 22:22, 16:24, 18:22).

Meč je rešen u poslednjem kvartalu. "Panteri" su vodili u većem delu meča, ali su crno-beli sjajnom igrom u drugom poluvremenu napravili preokret i slavili pred Kup u Nišu. Iks faktor bio je Dalas Mur koji je bio nezaustavljiv u završnici, kako je odigrao u drugih 20 minuta govori da je dao 16 poena u tom delu!

Pred sam početak meča, na kom nije bilo gostujućih navijača, je stigla potvrda da Alen Smailagić i Aleksa Avramović neće igrati za crno-bele, dok na drugoj strani nije bilo povređenog Gereta Nevelsa. A, start utakmice je pripao domaćem timu.

FMP je bio bolji rival, pre svega je kontrolisao dešavanja u reketu i sa unutrašnjih pozicija su dolazili do lakih poena. Obradović je bio besan zbog toga. Na tajm-autu je pokušavao da popravi to, objašnjavao je svojim izabranicima da to ne sme da se dešava, a to je Stefanovićeva ekipa kažnjavala (19:11).

Oscilacije su bile vidljive u drugoj deonici, mučili su se i jedni i drugi sa šutom za tri, a Izundu je sjajnim zakucavanjima čuvao prednost svog tima. U poslednjim sekundama prvog dela je najbolji igrač FMP-a Džouns ostao da leži na parketu, uz pomoć saigrača je izašao iz igre i zbog toga su se svi hvatali za glavu, uprkos vođstvu na pauzi (46:40).

Po povratku iz svlačionice je na terenu bio i Džouns, tako da je srećom teža povreda izbegnuta. FMP se držao do polovine kvartala, a onda je na scenu stupio Panter. Preuzeo je odgovornost, počeo da pogađa, a za to vreme je Koprivica sjajno štitio obruč. Blokade, dobra igra u odbrani, sve to su njegovi saigrači uspeli da nagrade na drugoj strani, pa je tako Obradovićev tim u poslednji kvartal ušao sa vođstvom (62:64).

Bila je to najava drame, kao što se i očekivalo. Na oko dva minuta pre kraja je bilo nerešeno (78:78). Tada je Izundu dobio petu ličnu, pre njega je meč zbog istog razloga završio Pavićević, što je značilo da Stefanović ostaje bez klasične "petice" u završnici.

Mur je bio raspoložen, pronalazio je sjajna rešenja u napadu, šut za tri ga nije služio, ali je dolazio do koša na drugi način, uglavnom prodorima. Na kraju je on bio čovek odluke i igrač koji je rešio meč.

FMP: Pavićević 10, Vujičić, Džouns 10 (14as), Šaranović 6, Tasić 16, Radonjić 13, Izundu 12 (5sk), Simović 2, Nerandžić 11, Stepanović, Manojlović, Lakić

PARTIZAN: Kuruks, Panter 17 (4as), Vukčević, Ledej 10, Zagorac, Koprivica 9 (11sk), Dangubić, Mur 21, Glas 11, Lesor 11 (6sk), Trifunović 16, Madar