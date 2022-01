Desetkovana Mega ostvarila pobjedu protiv Partizana u Pioniru!

Izvor: MN Press

Veliko iznenađenje u Pioniru! Trojkom Skučija Smita na šest sekundi prije kraja, Mega je ostvarila šokantnu pobedu protiv Partizana - 93:90 (26:22. 29:24, 19:19, 19:25)!

Ekipa Vlade Jovanovića gostovala je favoritu bez petorice standardnih igrača, odigala najbolji meč sezone i konstantno vodila od prvog poluvremena do završnice. Rus Samson Ružencev i Boriša Simanić doneli su Megi "plus 9" na dva minuta do kraja (90:81), Kevin Panter i Matijas Lesor istopili su tu prednost (90:90), a francuski centar je promašio slobodno bacanje za vođstvo "crno-belih", na pola minuta do kraja.

Uslijedio je ofanzivni faul Alena Smaila, pa napad odluke, u kojem je Skuči Smit pogodio veliku trojku, a Kevin Panter nije uspio da uzvrati. Kada je sirena označila kraj, započelo je veliko slavlje Meginih klinaca na parketu "Pionira".

Poslije ranijeg poraza protiv Cedevita Olimpije, Partizan je ovog četvrtka doživio drugi neuspjeh na domaćem terenu i sada ima skor 13-3, dok je Zvezda druga sa dvije odigrane utakmice manje i skorom 13-1. Sa druge strane, Mega je napustila "Pionir" sa učinkom 7-7 i sa potvrdom da u timu ima velike talente, koji pod vođstvom Vlade Jovanovića i ove sezone mogu da uzdrmaju najveće.

PARTIZAN: Kuruks 4, Panter 24, Ledej 3, Avramović 9, Koprivica 6, Dangubić 3, Smailagić 14, Mur 6, Glas, Lesor 15, Trifunović, Madar 6.

MEGA: Vujić 8, Ružencev 20, Jović 14, Rudan 7, Kočović 3, Smit 13, Cerovina 7, Jonović, Simanić 7, Mušikić 10, Bogavac 4, Mušicki.