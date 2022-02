ALL-STAR STARTING FIVES



Team LeBron: LeBron James, Stephen Curry, Giannis Antetokounmpo, DeMar DeRozan, Nikola Jokic



Team Durant: Joel Embiid, Jayson Tatum, Trae Young, Ja Morant, Andrew Wiggins



Who you got?pic.twitter.com/siLT8gfVcc