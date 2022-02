Bivši trener crveno-belih slušao zvižduke i dobacivanja na svoj račun

Izvor: MN Press

Saša Obradović je ušao u Pionir i dočekali su ga zagrljaj Dejana Radonjića, pomoćnog trenera Saše Kosovića, ali i zvižduci dela navijača.

Igračka legenda Crvene zvezde i bivši trener crveno-belih izašao je na meč svog Monaka, a deo navijača mu je zviždao i dobacivao.

Poznato je da se prošle sezone nije rastao sa matičnim klubom u dobrim odnosima, da je usledila i sudska tužba i postupak protiv Zvezde koji je dobio u svoju korist, a ovog četvrtka je prvi put u "Pioniru" posle te situacije.

Pogledajte 00:33 Saša Obradović u Pioniru Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Uoči utakmice, Obradović se prvi put oglasio o rastanku i rekao da ne želi da javno govori o detaljima rastanka u decembru 2020.

"Svestan sam da ima ljudi koji različito razmišljaju u odnosu na moj rastanak, samo želim da jednu stvar kažem - mene niko nije čuo. Oni koji to treba da znaju, oni znaju šta i kako se sve odigralo. Na kraju krajeva, sve najbolje želim Zvezdi, kao i pri rastanku. To znaju i ljudi u stručnom štabu i svi ljudi s kojima sam radio, imao sam super korektan odnos, imao sam puno poštovanja i sa Dejanom Radonjićem sam imao i sastanke razgovarajući o tome šta bi trebalo da se radi, u želji da mu pomognem najviše što mogu. To je tako i neka ostane tako", izjavio je Obradović.

