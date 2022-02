Nebojša Čović objasnio je zbog čega nije došlo pojačanje na mestu "petice".

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović gostovao je u Jutarnjem programu RTS-a i govorio o aktuelnoj sezoni kluba, kao i o planovima do kraja takmičarske godine.

Prema rečima Čovića, poslednji meč u Evroligi protiv Armanija bio je "ružan, ali defanzivno dobar", dok od predstojećeg susret sa Monakom (četvrtak, 19.00) očekuje pobedu koja bi mogla da poboljša njihove šanse kada je u pitanju plasman u narednu fazu takmičenja.

"Očekujemo da pobedimo. Na svakoj utakmici idemo na pobedu, pogotovo što Zvezda nije daleko na tabeli, mi smo trenutno 14. na tabeli, ali nismo daleko od osmog (tri pobede prim. aut.). To malo je obično mnogo... Ne možete u flašu od 5 litara da sipate 30 miliona litara. Pričam naravno o našem budžetu koji je manji od drugih. Na primer, sa Olimpijakosom smo uspeli, ali sa nekim drugima nismo", rekao je Nebojša Čović.

Prvi čovek Crvene zvezde rekao je da je očekivao pobede u još tri-četiri utakmice, međutim izmakle su u samoj završnici, ali da uprkos svemu nema šta da zameri svojim igračima.

"Večeras je Monako, ništa se neće desiti i ako izgubimo, sutra će sijati Sunce ili padati kiša. Znam da mnogi komentarišu da ako je Čoviću cilj samo osvajanje ABA lige - da to nije to. Svi koji to kažu, moraju da znaju da mi imamo ograničena finansijska sredstva. Kad bi bilo drugačije... Da to bude 10-15 miliona evra i da to nije po sistemu 'puštaj kišu'. Imaš ili nemaš. Mi imamo savršenu organizaciju, ali možda smo pogrešni ljudi", kazao je Čović i objasnio da bi sa više novca sigurno mogli da naprave više od ovoga.

Prokomentarisao je predsednik Zvezde i to što na kraju nije stigao centar koji je bio "pod moranje", pa su na kraju odlučili da produže ugovor sa Maikom Cirbesom do kraja sezone.

"Nije tačno da centar u Zvezdu nije došao jer nismo imali pare, nego ga nije izabrao stručni štab jer je bio mali izbor na tržištu", kazao je Čović i potom dodao da od ekipe očekuje da osvoji sve tri titule na regionalnoj i domaćoj sceni, dok za Evroligu važi geslo "dokle stignemo".

Za narednu sezonu nada se ipak većem budžetu koji će biti "bolje pokriven" kada dođe leto...