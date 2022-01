Izgovorio je Kobijevo CRNO predskazanje, novinarka ostala u šoku!

Izvor: Profimedia

Mnogo brže nego što se ikome čini, došao je dan druge godišnjice pogibije Kobija Brajanta (1978-2020), jednog od najvećih igrača u istoriji košarke.

Petostruki NBA šampion, koji je čitavu karijeru proveo u Lejkersima i za njih igrao od 1996. do 2016, poginuo je pre tačno dve godine pri padu helikoptera u kojem je bila njegova ćerka Đijana i još sedmoro putnika. Išli su na njenu utakmicu, a letelica se srušila u 9.45 ujutru, udarivši u brda iznad Kalabasasa.

Na tužnu godišnjicu pogibije legendarne "Crne Mambe", posebno ostaju urezane u uspomenu reči Trejsija Mekgrejdija, koji je javno podelio šokantnu uspomenu na nezaboravnog Brajanta.

Mekgrejdi je u suzama otkrio da mu je Brajant govorio da bi želeo da umre mlad.

"Ovo će vam zvučati ludo, ali Kobi je govorio o ovome (što se dogodilo). Sve vreme je govorio 'Hoću da umrem mlad'. Mislio sam da je lud. Govorio je da hoće besmrtan, da želi karijeru veću od Džordanove i da želi da umre mlad", rekao je takođe legendarni košarkaš.

Poznata novinarka Rejčel Nikols je stavila ruku preko usta u šoku dok je slušala šta Mekgrejdi govori.

"Pomišljao sam da je lud što to govori. A, kada su stigle vesti da je poginuo, bio sam sa ćerkom i došla mi je supruga i rekli su mi vest... Nisam mogao da verujem, kao i ostali. Srušio me je bol zbog njega", rekao je nekadašnji as.

Izvor: Twitter/SportsCenter

Megrejdi je objasnio da je Kobi tu izjavu rekao kada je bio jako mlad i kada još nije imao decu.

"Naravno, sve je to rekao pre dece. Siguran sam da više nije tako razmišljao posle toga".