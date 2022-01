Košarkaši Mornar Barskog zlata pobijedili su ekipu FMP-a.

Izvor: MONDO

Oni su u subotu dobili jedan od najvažnijih mečeva u dosadašnjem toku sezone.

"FMP se sigurno spremao da brani naš šut za tri poena. Ja sam zbog toga bio izuzetno nervozan u prvom poluvremenu, jer nijesmo to iskoristili da razigramo naše visoke igrače, a imali smo bezbroj tih prilika. Ali ta lopta nije dolazila do njih, i tako je sav teret padao na spoljne igrače, koji su bili pod pritiskom i dosta je tih šuteva bilo iz ne baš čistih situacija.

Zato smo i imali nizak procenat za tri poena. U drugom poluvremenu je lopta, maltene, u svakom napadu išla unutra na naše visoke igrače. To je otvorilo unutrašnju igru, ali i našu spoljašnju igru, došli smo do balansa u napadu, i to je rezultiralo pobjedom", kazao je Pobjedi trener Mornara Mihailo Pavićević.

Iako je protiv FMP-a igrao prvi meč nakon troneđeljne pauze, zbog odlaganja utakmica sa Krkom i Borcem, Mornar je nastavio sa uspješnim partijama koje već, tradicionalno, pruža u decembru i januaru.

"Svi ovdje pričaju o tom Mornarovom decembru i januaru, a niko se ne pita je li to slučajno da se događa svake godine. Nije, pogotovo s ovom ekipom. Trebalo je vremena, ovo je novi tim, došlo je i do nekih promjena u sastavu i trebalo je da se desi podjela uloga, da se naviknemo jedni na druge. I to sad već drugačije izgleda. Tako da, imate one koji rade i znaju što će biti, a imate i onih koji rade pa što bude", rekao je trener Mornara za Pobjedu.

Protiv FMP-a u rosteru nije bilo američkog plejmejkera Treja Luisa, a upitno je kada bi mogao da se priključi saigračima.

"Vidjećemo u ponedeljak, utorak kakva je situacija sa njim. Nažalost, on je zle sreće ove godine od kada je došao kod nas. Prvo povreda zgloba, pa zadnje lože i sada, kad nam je baš bio neophodan, dobio je koronu. Odležao je karantin, nalazi krvi su bili dobri, ali nalaz kod kardiologa nije bio u redu, čak i dosta zabrinjavajući. Čekamo potvrdu ovih riječi nakon snimka magnetnom rezonancom, ali situacija nije nimalo optimistična", zaključio je Pavićević.