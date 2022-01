Barani igraju sve bolje i bolje, u poslednjih 6 mečeva slavili su 5 puta, a nakon današnjeg trijumfa u Zagrebu, oduševljenje nije skrivao ni šef stručnog štaba, Mihailo Pavićević.

Izvor: YouTube/KK Mornar Bar

"Kada imate sedam dana da pripremite utakmicu, onda je to druga pjesma. Ja sam u najavi rekao da su nam prijatelji iz Cibone bili dužnici jer smo loš start sezone krenuli baš porazom od njih u Baru. Dobro smo se spremili i čestitao bih igračima. Bilo je tu pada koncentracije, ali kada smo bili foksuirani igrali smo maltene šah sa njihovom odbranom" , kazao je Pavićević, a onda prokomentarisao i ambicije svoje ekipe:

"Ove godine nemamo prevelikih ambicija. Kako budemo igrali to će određivati ambicije. Nećemo se odreći ničega, ali smo već sad u nekoj sigurnoj luci, poslije onog starta 0-6 i mnogo bolje ekipe od Mornara bi se teško vratile. Mi smo se vratili i uspjeli da dođemo do ovog učinka. Idemo od utakmice do utakmicu, a dokle ćemo dogurati ne znam, ali nas nije više lako dobiti."

Međutim, najviše pažnje privukao je dio izjave u kojem barski stručnjak komentariše situaciju oko mladog plejmejkera, Lovra Gnjidića, koji je ljetos bio nadomak Mornara, ali je i pored dogovora, na kraju ostao u Ciboni.

"Ja želim da pozdravim znalce i dušebrižnike koji su ljetos kritikovali kada smo željeli da dovedemo Gnjidića u Mornar. Mene ga je sada žao, jer da je Gnjidić bio u Mornaru sada bi se za njega interesovali evroligaši" , zaključio je Pavićević.