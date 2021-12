Trener čačanskog Borca, Marko Marinović iznio je niz pohvala na račun Budućnosti uoču sjutrašnjeg (18 h) meča u Čačku u okviru 13. kola AdmiralBet ABA lige.

Marinović je poručio da je Budućnost favorit u tom susretu, dodavši da će se crnogorski šampion boriti za titulu u regionalnom košarkaškom takmičenju.

"Suvišno je pričati o Budućnosti. To je jedna od ekipa koje će se boriti za prvo mjesto. Sastavljena je od vrhunskih igrača, a vodi je odličan trener. Nalazi se u odličnom ritmu, tako da je pred nama težak zadatak. Nema sumnje, Budućnost je veliki favorit, ali mi moramo probati da se izvučemo iz ove situacije. Iako smo desetkovani zbog povreda, sa igračima koji su na raspolaganju potrudićemo se da pružimo svoj maksimum. Istina, imali smo dovoljno vremena za pripremu, ali konstantno imamo problem manjka igrača. To je maler koji nas prati cijele sezone. Od 12 seniora koji su u timu, nije se desilo da svi budu na raspolaganju. Teško je napraviti normalan košarkaški trening u takvoj situaciji, pa smo primorani da improvizujemo", istakao je Marinović, prenose Vijesti.

Borac je u prethodnom kolu ubjedljivo poražen od Crvene zvezde (109:62).

"Budućnost je favorit u narednom meču, to je sigurno. Ali igramo kod kuće, tako da ćemo se potruditi da ispravimo sliku iz utakmice sa Crvenom zvezdom. Za pripremu meča protiv Budućnosti na raspolaganju smo imali 10 dana, što je dovoljno. To je prednost igranja u samo jednom takmičenju. Zbog toga se nadam da ćemo se pokazati u što boljem svjetlu. Daleko od toga da prijetim, ali vjerujem u dobru partiju ekipe. Možda mali problem predstavlja to što se utakmica igra u ponedjeljak u 18 časova, pa će biti značajan broj ljudi koji zbog toga neće moći da prisustvuju duelu. Ali bez obzira na to, očekujem veliki broj navijača, jer dolazi zvučan protivnik. Nadam se da će Čačani napraviti atmosferu kao što uvijek prave. A mi ćemo probati da ih obradujemo dobrom igrom", kazao je košarkaš Čačana, Radovan Đoković.