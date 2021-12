Crvena zvezda je pregazila rivala u gostima.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je nezaustavljiva sila u ABA ligi! FMP koji je ove sezone najprijatnije iznenađenje regionalnog takmičenja nije mogao ništa timu Dejana Radonjića u Železniku.

Držali su se "panteri" u prvom poluvremenu predvođeni Tasićem i Džonsom, ali nije bilo snage za senzaciju. Već posle 30 minuta Zvezda je imala veliku prednost, koja je narasla na konačnih "plus 24".

FMP - CRVENA ZVEZDA 74:98 (18:20, 19:24, 16:26, 21:28)

Tim Dejana Radonjića je na startu imao problema sa velikom agresivnošću FMP-a, probao je tim iz Železnika da agresivnošću natera u problem protivnika koji je umoran posle okršaja u Evroligi.

To je potrajalo celu prvu četvrtinu, ali već do poluvremena Zvezda je uspela da dođe do dvocifrene prednosti serijom 12:0 (31:21), ali je na odlasku na odmor "plus" crveno-belih iznosio šest poena.

Crvena zvezda je nezaustavljiva sila u ABA ligi! FMP koji je ove sezone najprijatnije iznenađenje regionalnog takmičenja nije mogao ništa timu Dejana Radonjića u Železniku.

Držali su se "panteri" u prvom poluvremenu predvođeni Tasićem i Džonsom, ali nije bilo snage za senzaciju. Već posle 30 minuta Zvezda je imala veliku prednost, koja je narasla na konačnih "plus 24".

Tim Dejana Radonjića je na startu imao problema sa velikom agresivnošću FMP-a, probao je tim iz Železnika da agresivnošću natera u problem protivnika koji je umoran posle okršaja u Evroligi.

To je potrajalo celu prvu četvrtinu, ali već do poluvremena Zvezda je uspela da dođe do dvocifrene prednosti serijom 12:0 (31:21), ali je na odlasku na odmor "plus" crveno-belih iznosio šest poena.