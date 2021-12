Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Efesa u Istanbulu sa 83:82 u meču 17. kola Evrolige.

Izvor: Kurir/Starsport

Micić pogađa za dva i na 11 sekundi do kraja tajmaut Dejana Radonjića! Kalinić je fauliran i promašuje oba bacanja!

Fauliran je Vasilije Micić na sekund do kraja do kraja! Faulirao ga je Stefan Marković. Daje Micić oba bacanja i na sekund do kraja donosi pobjedu.