Nakon tri vezana trijumfa kojima je popravljen plasman na tabeli, košarkaši Mornara rasterećeni imperativa pobjede dočekuju najtrofejnijeg člana AdmiralBet ABA lige, ali ne i bez ambicije da zadrže bolji skor sa Partizanom u Topolici (trenutni 3:2).

Šef struke „Ponosa Bara“ Mihailo Pavićević u komentaru utakmice prvo je naglasio zadovoljstvo što će njegov klub imati čast da u jednom takmičarskom duelu ugosti kako je naveo najboljeg evropskog trenera svih vremena Željka Obradovića.

„Bili smo u priliici da u zvaničnoj utakmici ugostimo legendu američke košarke Lerija Brauna, jedinog trenera koji je bio šampion Amerike i sa koledž timom Kanzasa a kasnije osvojio i NBA ligu sa Detroitom. U subotu ćemo imati priliku da na takođe zvaničnoj utakmici ugostimo i najboljeg trenera Evrope svih vremena Željka Obradovića i ta činjenica čini mene kao i klub izuzetno ponosnim", rekao je Pavićević.

Trener Mornara naglasio je da ne želi da priča o utakmici iz ugla budžeta kojim ove sezone raspolažu dva kluba jer, kako je naveo „ne pobjeđuju uvijek favoriti“.

„Mnogi očekuju priču o budžetu, kako rival ima veliki a mi nemamo ali, nisam od tih. Ne interesuju me budžeti već moja ekipa, nezavisno protiv koga igramo. Poštujemo svakog rivala u ovoj ligi, naravno pogotovo one koji su obilježile ovo takmičenje kao što je to Partizan. Sa dužnim poštovanjem dočekujemo rivala iz Beograda, kao što smo i sve dosada i na to smo takođe jako ponosni. Tu se završava priča o protivniku. Kako se spremamo za duel sa Partizanom, tako smo i za svaku drugu utakmicu. Poslije lošeg starta mi smo u dobroj seriji. Polako sve dolazi na svoje mjesto, dijele se uloge i daćemo maksimum da eventualno iznenadimo Partizan koji je naravno favorit u ovom meču. Favoriti, međutim, ne pobjeđuju uvijek. Imali smo vremena da se spremimo za ovu utakmicu i očekujemo lijepu utakmicu", poručio je Pavićević.

Strateg Mornara ne skriva žal što meč neće biti odigran pred punim tribinama.

„Ostaje žal što meč nećemo moći da igramo pred punim tribinama dvorane Topolica. Mi moramo da poštujemo epidemiološka pravila i zbog toga ovaj spektakl neće imati priliku da sa tribina vide svi ljubitelji košarke iz našeg ali i susjednih gradova", zaključio je Pavićević.

Bivši as Partizana sada jedan od lidera „Ponosa Bara“ Nemanja Gordić zna kakvo iskušenje čeka njegov tim.

„Očekuje nas jako težak meč. Partizan je jedna od najboljih ekipa u ligi. Od početka sezone igraju u dobrom ritmu što u ABA ligi tako i u Eurokupu, dolaze u dobrom raspoloženju u Bar ali i mi smo u dobrom ritmu nakon četiri pobjede u prethodnih pet kola. Pokušaćemo da pružimo maksimum i vidjećemo za šta će to biti dovoljno“, kazao je Gordić.

Današnja utakmica u Topolici počinje u 17 časova.