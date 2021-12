Izvanredne pohvale na račun Nikole Jokića.

Izvor: Profimedia/YouTube/The Ringer/Printscreen

Nikola Jokić ne dobija pažnju kakvu zaslužuje svojim partijama u NBA ligi. Vidjeli smo to u poslednjoj anketi među bivšim NBA igračima, ali ima i onih koji obožavaju Srbina.

Tako je MVP najjače lige svijeta bio predmet poznatog američkog podkasta, u kojem je jasno objašnjeno zbog čega Jokić trenutno igra jednu od najnevjerovatnijih sezona u istoriji NBA lige!

Jokić je bio glavna tema "Ringer" podkasta, a voditelj Kevin Okonor i gost Ben Tejlor analizirali su igru Srbina i došli su do jasnih zaključaka.

Centar Denvera ove sezone prosječno bilježi 26.6 poena, 13.6 skokova i 7.5 asistencija po meču, a dvojica učesnika razgovora tvrde da je ono što Jokić radi na terenu - nevjerovatno!

"Nikola Jokić je jedan od najtalentovanijih ofanzivnih centara u istoriji. Postiže poene ’iznutra’, koristeći piruete i ’cimanja’ protivnika. Ima neodbranjive šuteve i ubacuje skoro 40 odsto trojki. Ne postoji čovek koji više koristi mozak i kreativnost, ’manipuliše’ kretanje protivničkih defanzivaca. On je bog dodavanja, a odbrana mu je mnogo bolja nego kada je igrao u Srbiji. Nakon osvajanja MVP titule 2021, Jokić igra najbolju košarku u životu, ali i odbranu", rekao je Okonor.

On je nastavio da hvali Jokićevu odbranu.

"Jokić nije izgubio snagu i mnogo bolje brani pik-en-rol, fluidnije, baš kao što to radi kada polaže loptu. Jokić je dobru igru u napadu prenio i na odbranu. On sada unaprijed zna šta će protivnik uraditi, ruke mu brže rade. Oduvjek je imao vrhunsku koordinaciju, ali sada je u najboljoj kondiciji u životu. On je kombinuje sa iskustvom i znanjem. Sve to ga svrstava u najproduktivnije defanzivce Nagetsa. Jokić ima istu napadačku produktivnost kao što je imao u MVP sezoni, tako da ona izgleda još impresivnije, pošto na terenu nema povrijeđenih Mareja i Portera. Jokić Nagetse održava u životu u napadu i u odbrani. On je na putu da stekne ’all-time’ status."

Izvor: Profimedia

Tejlor je za to vreme zaključio da Jokić u prosjeku ima najviše dodira sa loptom u celoj NBA ligi, ali da ne troši puno vremena s njom u rukama, jer vrlo brzo razmišlja i odigrava.

"Zato je Denver koliko ubitačan. Zbog njega! On je glavni, uvijek se kreće u sredini terena i cio napad je fokusiran na njega, ali taj napad omogućava drugim igračima da urade mnogo toga. Ali ovo volim kod Jokića - on će svako otvaranje prostora da iskoristi. Napašće vas u reketu i gotovi ste. Ako ga pustite spolja, on može da ubaci trojku. A ako se previše fokusirate da ga zaustavite, on će to iskoristiti da doda igračima pod koš. Dodajte na to njegovu statistiku i to je neprobojan argument o istorijskoj sezoni", rekao je Tejlor.

Poslušajte cio razgovor: