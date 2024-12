Roditelji jednog razreda OŠ "Sveti Sava" na Vračaru već nedelju dana ne šalju djecu u školu.

Izvor: RINA.RS

Roditelji učenika jednog odjeljenja nižih razreda OŠ "Sveti Sava" na Vračaru još prije raspusta donijeli su odluku da svoju djecu ne šalju u školu i to zbog jednog problematičnog učenika, koji već dvije godine, kako tvrde, fizički, psihički i mentalno zlostavlja druge mališane.

Uznemireni roditelji angažovali su i advokata, s obzirom da nijedna prijava protiv ovog dječaka nije pisano zavedena, a situacija je kulminirala kada su njegovi roditelji podnijeli krivičnu prijavu protiv roditelja drugog dječaka.

"Taj dječak je u naše odeljenje došao u drugom razredu, mi smo tek nedavno saznali da je to njemu u tom momentu već treća škola. Prvi problemi su se javili krajem 2022. godine. Mojoj ćerki je izgovarao pogrdne riječi, šutirao je njenu stolicu, čak je i pala sa stolice prilikom tog šutiranja. Vršio je mobing. Ona je krenula da se povlači u sebe, nije htjela odmah da kaže šta je, već da želi da se ispiše, da bi na kraju saznali za to nasilje", ispričao je otac jedne učenice.

Kako kaže, sve su prijavili učiteljici, koja je obećala da će pričati sa roditeljima tog učenika.

"Taj dječak se jeste izvinio našoj ćerki i rekao da to više neće da radi, a učeteljica ga je premjestila da sjedi dalje od moje ćerke. Desio se jedan incident 19. novembra, taj dječak je provocirao dugog dječaka, gdje su se gurali, bilo je i udaranja, a eskalaciju je napravila tužba roditelja problematičnog dječaka koji su tužili roditelje dječaka koji se branio", otkriva sagovornik.

Zapanjujuće je, kaže on, da se incident odigrao 19. novembra, a da je problematični dječak u bolnicu otišao 6. decembra, gdej je konstatovano da ima nagnječenje rebara i modrice.

"To zvuči dosta nerealno, jer je išao u školu, na fizičko. To je okupilo nas roditelje na sastanku bez roditelja tog problematičnog dječaka, učiteljica je bila tu. Dolazimo do saznanja da je od 29 djece, njih 10 imalo problema sa istim djetetom.To su bile psovke, guranja, guranja niz stepenice, bilo je psihičkog, fizičkog i nasilja se**ualne konotacije", priča ovaj otac.

Dodaje da su tek na tom sastanku shvatili da pisanih prijava uopšte nije bilo, te da je učiteljica sve usmeno prenosila pedagogu i direktorki.

"Retroaktivno smo podnijeli 10 prijava od strane svih roditelja na pisarnici škole, a poslali smo i mejl direktorki putem advokata koji ima naše punomoćje. Učiteljica nam nije objasnila zašto nije to pisano zavela i prenosila, već usmeno, rekla je da je pokušavala da riješi. Otišli smo i na sastanak sa direktorkom, ali ona nije htjela da priča sa nama jer je i naš advokat bio pristan, te je na tom nivou i završen. Mi od 18. decembra ne šaljemo djecu u školu, niti planiramo da ih šaljemo sve dok se problem ne riješi", naveo je sagovornik.

Roditelji imaju dva zahtjeva

"To je izmještanje tog dječaka iz našeg odeljenja i drugi zahtjev je obustava tužbe protiv roditelja drugog dječaka. Direktorka odbija komunikaciju, smatramo da tek sad pokušava da nas uvede u zavničan proces, za šta je kasno, jer je sve ovo trebalo već biti zavedeno. Mi ne želimo da ovo eskalira, jako smo zabritnuti, ovdje je u pitanju rješavanje bezbjednosti djece, mi nemamo više šta da čekamo", zaključio je on.

Oglasila se direktorka škole

Učiteljica pomenutog odeljenja je odbijala pozive medija. Direktorka škole Jovana Milenković navela je u pisanom odgovoru da je škola preko platforme "Čuvam te'' dobila predstavku od strane roditelja o situaciji nasilja i odmah reagovala u skladu sa Pravilnikom o protokolu postupanja u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje.

"Nakon zasedanja Tima za zaštitu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, pokrenut je vaspitno-disciplinski postupak, obavještena Policijska stanica, Školska uprava Beograd i Centar za socijalni rad. Izrađen je operativni plan zaštite i pojačan vaspitni rad za učesnike u događaju, kao i za cijelo odeljenje", rekla je Milenkovićeva.

Dodala je da roditelji koji bojkotuju nastavu tvrde da je i ranije bilo nasilja u odeljenju, ali da uprava škole nije imala saznanje o tome.

"Uprava škole poziva sve roditelje da neizostavno, svaku sumnju na nasilje prijave učitelju. Ukoliko izostane reakcija učitelja, obavezno da se što hitnije obrate direktoru škole, pedagogu ili psihologu kako bismo mogli da preduzmemo određene mjere. Škola ne može da reaguje ukoliko nema informaciju da postoje određeni problemi. U školi smo zbog djece. Škola nije sudnica. Škola je mjesto gdje bi nastavnici i roditelji trebalo da sarađuju kako bi učenici dobili adekvatnu podršku. Pozivam sve roditelje da neizostavno i blagovremeno prijave svaku sumnju ili situaciju nasilja kako bi škola mogla da postupa u skladu sa zakonom i Protokolom", zaključila je ona.

(Kurir/Mondo/Aleksandra Virijević)