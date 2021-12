Sestra nedavno preminulog košarkaša se oprostila od starijeg brata i sjajnog čoveka.

Izvor: Instagram/printscreen/s.jelovac/MN Press

Velika tragedija pogodila je srpsku košarku kada je 5. decembra u svojoj 33. godini preminuo košarkaški reprezentativac Srbije Stevan Jelovac.

Njegova sestra Sara Jelovac sada se oprostila od svog brata emotivnom porukom na instagramu.

"Ljubavi moja, znam da si sada jedan od anđela... Volim te najviše na svetu", napisala je Sara Jelovac.

Izvor: Instagram/s.jelovac

Ona je ostavila emotivnu poruku i kada se saznalo da je Jelovac doživeo moždani udar, a njene reči su i tada terale suze na oči. Tog 18. novembra su se svi nadali da će sjajni košarkaš uspeti da pobedi.

"Ljubavi moja, želim toliko toga da ti kažem, ne znam kako da počnem. Ne postoje reči na ovom svetu koje bi tebe opisale. Ti si moj svet, moje SVE. Moj veliki bata. Oduvek si bio moj borac i junak. Ponosna sam na tvoj život, na tvoju karijeru, na tebe. Ti si poseban čovek. Od kada znam za sebe čuvao si me, postavljao si se zaštitnički, obožavam taj tvoj stav. Ali, tvoja seka mora da ti kaže da vise nije mala, porasla sam ljubavi moja. Tog dana sam porasla. Tog dana kada se nas život okrenuo naopacke, bez ikakve najave i mogućnosti da to sprečimo. Sećas se kako smo oboje prevrtali ocima na tatinu i maminu rečenicu: "Ceo život je borba". Došao je trenutak bato moj da tu rečenicu prihvatimo i shvatimo je ozbiljno. Znam da me čujes i zato želim da me slusas pažljivo, nemoj da se bojiš, tu je tvoja seka, svi smo tu, uz tebe smo. Znaš lepi moj, osetim da mi Bog šalje nadljudsku moć i snagu. Ja sam tvoja krv i tvoje meso, ja te osetim, znam da osetiš i ti mene. Doktori koji mi te paze kažu da je ovo maraton, zamisli koliko će radosti u nase živote doneti pobeda, živim za taj dan najlepši moj. Živim za dan kada ćeš se opet smejati na sav glas iz srca, onako kako samo ti umeš ljubavi moja", napisala je Sara Jelovac