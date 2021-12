Srpski košarkaš je sredinom novembra doživeo moždani udar, a preminuo tri nedelje kasnije.

Izvor: MN Press

Srpska košarkaš doživela je strašan gubitak u nedelju uveče. Preminuo je Stevan Jelovac, povremeni reprezentativac i dugogodišnji internacionalac, nekadašnji košarkaš Mege i Crvene zvezde - čovek koji je još kao dečak želeo da stigne do NBA lige.

Od Stevana su se opraštali AEK za koji je poslednje igrao, brojni evropski klubovi i njegove kolege, čak i selektor Rusije, a posebno emotivan je bio čovek koji je pored njega proveo 13 godina. Od samih početaka u profesionalnim vodama Miško Ražnatović je bio menadžer Jelovcu i zajedno su proživeli mnogo toga.

Poznati agent oglasio se na instagramu, gde se pisao o uspomeni na Stevana za koju će se potruditi da živi, uz pominjanje anegdota. Po njegovim rečima, nikada nije zastupao igrača dobrote kakvu je imao Stevan Jelovac!

"Kada se ovakve ružne i nepravedne stvari dogode, ljudi su skloni da govore najlepše o osobi, koja nas je napustila, možda iz reda, možda iz običaja.

Ne spadam u takve, i ovo što ću napisati o Stevanu, koji nas je napustio je slika momka i igraca kojeg sam ja znao.

Zastupao sam mnoge lošije i mnoge bolje igrače od njega. Međutim, nikada nikog takve dobrote. Stevan je jedini, koji je i pored toga što je bio u tridesetima i skoro 13 godina sa mnom, mi stalno persirao, iako sam se strašno bunio protiv toga. I pored ljutnje i kritike, nije odstupao od navike da pri svakom dolasku u kancelariju donese flašu žestokog pića. Svaki dolazak iz Novog Sada u Beograd da me poseti se završavao i obilaskom mojih roditelja, u čijem stanu je ziveo, dok je igrao u Beogradu. Kao i u vreme njegovog boravka u Beogradu, gibanica moje mame ga je strpljivo čekala. Dobrota i plemenitost, koja ga je krasila je bila jedinstvena, i živa sećanja na naše putešestvije kroz Italiju, Tursku, Rusiju, Nemacku, Litvaniju, Spaniju, Japan, Grcku... sada bude bolna i teska osećanja. Ja ne spadam u osobe koje će sada napisati RIP, niti pak u one, koji ce pokazati kolika me tuga obuzima dok ovo pišem, jer je moja bol zbog njegovog odlaska zanemarljiva u odnosu na ono što sada prolazi njegova porodica. S druge strane ja sam sigurno neko ko će naći način da uspomena na Stevana, kao vrhunskog košarkaša i neverovatnu osobu traje zauvek", napisao je jedan od najpoznatijih evropskih menadžera.

Podsećamo, Stevan Jelovac je karijeru počeo u Vizuri, kasnije igrao za Megu i Crvenu zvezdu, a zatim godinama u inostranstvu gde je promenio veliki broj klubova.