Lep opis velikog talenta i umeća srpskog napadača koji blista u dresu Fiorentine.

Izvor: Profimedia

Italija ne prestaje da priča o fenomenalnom Dušanu Vlahoviću. I kada malo utihne galama oko srpske gol-mašine, on se opet pojavi na terenu i reši meč, kao što je i prošlog vikenda odlučio utakmicu protiv Milana sa dva gola u mreži roso-nera.

Dok svi biraju reči dok opisuju talenat i umeće snažnog srpskog bombardera, javio se i nekadašnji igrač Fiorentine Frančesko Bajano (53), koji je igrao za Violu od 1992. do 1997. i uživo gledao još jednog čudesnog napadača na Artemiju Frankiju. Naravno, bio je to Gabrijel Omar Batistuta.

Bajano, koji je sada trener, komentarisao je u intervjuu za "Gazetu delo Sport" da li bi Vlahović mogao da se uporedi sa "Batigolom". Prema njegovom mišljenju, Dušan na jednoj stvari mora da uporno insistira da bi dostigao visine na kojima je bio nezaboravni Argentinac.

"On je i dalje daleko od Batistute, ali mora da ima veliku posvećenost, kao Bati što je imao. Njegov napredak u poslednje dve godine je bio impresivan. Kao i Bati, on oseća gol bez pogleda ka mreži", rekao je on.

Vlahović je ove sezone postigao 12 golova na 14 nastupa na Fiorentinu, u kojoj stasava od 2018. kada je stigao iz Partizana.

"I Batistuta i Vlahović mogu i vezanih očiju da igraju i opet bi postizali golove. Međutim, da bi dostigao Batistutin nivo, on mora da bude konstantan i da postane najbolji igrač u vrhunskom timu", dodao je Italijan.