Nezaboravni Brazilac se vratio u klub. Da li će i druge legende doći kući? Evo šta o tome kaže predsjednik kluba!

Izvor: Profimedia

Najtrofejniji fudbaler na svijetu, legendarni Dani Alves (38) vratio se u Barselonu pet godina od kada je otišao u Juventus i ne skida osmjeh sa lica.

Neponovljivi desni bek, jedan od najboljih u istoriji, predstavljen je kao i Ćavi - pred više od 10.000 navijača, a tokom promocije bio je u društvu prvog čovjeka kluba, predsjednika Đoana Laporte.

U razgovoru sa novinarima, čelnik Barse bio je upitan da li postoji šansa da se na Nou Kamp vrate i legende koje veteranske dane provode daleko od "Blaugrane" - Lionel Mesi iz Pari Sen Žermena i Andres Inijesta iz japanskog Kobea?

"Ne otpisujem tu mogućnost", rekao je Laporta.

"To se dogodilo sa Danijem i hoću da mu zahvalim jer je shvatio situaciju u klubu i pristao je da dođe da pomogne. Hvala mu što je napravio i finansijske ustupke. Pokušavamo da preokrenemo situaciju, a on je napravio doprinos koji bi trebalo poštovati. To su ljudi koji su napravili ovaj klub velikim", dodao je predsjednik Barselone.

"Mesi i Inijesta su spektakularni i ne mogu da predvidim budućnost, ali oni i dalje igraju. Oni su napravili Barsu velikanom i uvijek ih imamo na umu, iako sada imaju ugovore sa drugim klubovima i to morate da poštujete. Ipak, u životu nikad ne znate šta će da se dogodi" poručio je Laporta i pojačao euforiju među navijačima Barse, koji su prethodnih mjeseci gledali pravo mučenje svog kluba.

Prije desetak godina Ćavi, Alves, Inijesta i Mesi činili su jedan od najjačih timova u istoriji. Da li bi i u poznim igračkim godinama (a Ćavijevim mladim trenerskim) opet mogli da budu u istoj svlačionici?

Podsjetimo, Mesi (34) ovog ljeta je otišao u Pari Sen Žermen kao slobodan igrač, dok je Inijesta (37) u Japanu od 2018.