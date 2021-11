Crnogorski fudbaleri, iako bez šansi da osvoje neko od prva dva mjesta u grupi, puni motiva dočekuju utakmice sa Holandijom i Turskom.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević i Gordana Bojanić

"Pred nama su dvije najteže ekipe u grupi. Holandija je uz Italiju i Englesku, najbolja reprezentacija koja je gostovala u Podgorici. To je svakako veliki motiv za sve nas. Treba da damo maksimum u ovom trenutku. Kvalitetom sigurno ne možemo da pariramo Holandiji, ali voljom, željom, hrabrošću i naravno tim nacionalnim nabojem koji postoji možemo da pružimo dobru igru i da crnogorski fudbal predstavimo u pravom smislu", poručio je Draško Božović u razgovoru sa predstavnicima medija, prenosi sajt FSCG.

Holandija je prije nešto više od dva mjeseca na "Filips areni" u Ajndhovenu savladala Crnu Goru sa 4:0. Ipak, čini se da je rezultat previsok u odnosu na ono što se dešavalo na terenu, a i "sokoli" su bili oslabljeni neigranjem nekoliko standardnih prvotimaca.

"Na vrhunskom nivou kvalitet donosi prevagu. Sitnice odlučuju, a tu se vidi razlika. Nije trebalo da izgubimo sa onoliko razlike. Holandija jeste imala posjed lopte, ali do tog penala nije stvorila nijednu stopostotnu šansu. Iz jedne nesmotrenosti smo napravili penal i primili gol, a poslije je utakmica otišla na njihovu vodenicu. Mi smo kod rezultata 1:0 imali dvije stopostotne prilike, gdje smo mogli bar jedan gol da postignemo. Ali, tako je to fudbalu. Kada ne iskoristiš šanse, stiže kazna. Ekipe vrhunskog kvaliteta to ne praštaju", smatra fudbaler Dečića.

Holandija je puna igrača vrhunske klase, i u ofanzivnom i u defanzivnom dijelu. Uz to, potrebna joj je još pobjeda da ovjeri osvajanje prvog mjesta u grupi.

"Velikom borbom i koncentracijom u defanzivnom bloku moramo da držimo dobar raspored i ispunimo zahtjeve selektora. Uz podršku sa tribina, očekujem da pružimo dostojan otpor. Holandiji pobjeda donosi direktan plasman na Mundijal. Očekujem da daju maksimum, bore se i oni za svoju zemlju, ali vjerujem da ćemo i mi imati što da pokažemo", dodao je Božović.