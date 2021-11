Razvod bi bio katastrofalan potez za život i karijeru argentinskog napadača!

Izvor: Profimedia

Mauro Ikardi je na sve načine pokušao da spasi svoj brak sa Vandom, ali izgleda da od toga neće biti ništa. Supruga ga je prvo optužila da je rasturio porodicu, zatim je djelovalo da mu je oprostila jer su se ljubili u javnosti i gledala je njegov meč, ali je ponovo puklo.

Argentinka ne može da pređe preko prevara koje je Mauro činio, pa je tako zaprijetila objavljivanjem golim fotografija i snimaka djevojke koja je taj materijal slala fudbaleru PSŽ-a. Za to vreme, mediji u Italiji otkrili su zašto Mauro svim silama pokušava da ostane u braku!

Ukoliko se Vanda razvede, njoj će pripasti ogromno bogatstvo!

Kako tvrdi italijanska novinarka Debora D'Amato, vatrena Vanda će za razvod dobiti čak 70 miliona eura. Po informacijama ove novinarke, Vandi bi pripale i kuće i automobili...

Pogledajte kako izgleda atraktivna Vanda:

"Luksuzni automobili i kuće su u njenim rukama. Imaju sedam automobila i pet kuća, na različitim lokacijama u Italiji i Argnetini", otkrila je ova novinarka.

Takođe, Vanda Nara je trenutno i agent Maura Ikardija. Ona je pregovarala prilikom njegovog transfera u Pariz, a mogla bi da bude ključna osoba i za nastavak njegove karijere. Kao zastupnik Ikardija, ona posjeduje prava na upotrebu njegovog lika i djela u komercijalne svrhe.

To znači da Ikardi ne može da snima reklame, potpisuje sponzorske ugovore i slično bez njene dozvole, što bi moglo da mu nanese ogromne finansijske gubitke u narednim godinama. Ili, da on to radi a da veći dio novca završava u džepovima njegove supruge, žene koju je oteo svom prijatelju i nekadašnjem idolu Maksiju Lopezu.