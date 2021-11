Sportski direktor Partizana posle remija u Belgiji analizirao igru crno-belih.

Izvor: MN Press

Otišao je Partizan u Belgiju da pokuša da ostvari pobedu nad Gentom i vrati se na prvo mesto u grupi Konferencijske lige dva kola pre kraja. Nisu uspeli, pošto su crno-beli remizirali 1:1, ali u meču punom borbe i zanimljivih dešavanja na obe strane, ostavili su pozitivan utisak.

Fenomenalan gol Slobodana Uroševića je probudio nadu u veliku pobedu, da bi na kraju Partizan osvojio bod, ali zbog svega viđenog - i nešto više od toga. Posle meča u Gentu, sportski direktor Ivica Iliev jasno je istakao da je ponosan na crno-bele zbog pružene partije na "Gelamko areni".

Iliev je u razgovoru sa beogradskim medijima analizirao dešavanja sa meča u kojem je Partizan imao svojih prilika da stigne do važnog trijumfa, ali i u kojem su crno-beli imali dosta otežavajućih okolnosti - od povreda četvorice prvotimaca, do odsustva Aleksandra Stanojevića sa klupe tima zbog crvenog kartona u Beogradu.

"Ponosan sam na igrače. I posle prve utakmice kad smo nažalost izgubili 0:1, rekao sam da je moglo da ode i "na ovu i na onu stranu". Ove godine, kako smo igrali kvalifikacije, imali smo osećaj da ćemo sa Gentom da se borimo za tu prvu poziciju. Na kraju je teren pokazao da smo bili u pravu i da smo dve najkvalitetnije i posle ove utakmice mogu reći i dve podjednake ekipe", počeo je Iliev.

Sportski direktro crno-belih potom u dahu analizira sve viđeno u Gentu.

"Samo zbog nekog detalja koji je otišao na njihovu stranu, nismo u situaciji da mi gledamo sve ostale ekipe sa vrha tabele. Ekipa je izašla hrabro, u novom sistemu koji je prvi put igrala, nismo ni trenirali na ovom stadionu, pa neki uvodni minuti nisu pokazivali da ćemo prisustvovati jednom evropskom Partizanu. Posle tog uvodnog perioda, ekipa je krenula da igra i ubrzava, na kraju smo videli ekipu koja nijednog trenutka nije bila inferiorna, čak je bila u situaciji da vrlo lako privede utakmicu kraju pobedom. Osećao sam lično da možemo da damo i taj drugi gol, međutim, nije se desilo i to su neke nijanse koje su doprinele da je Gent ispred nas. Ono što je najbitnije, nije još teoretski, ali gotovo sigurno ćemo igrati na proleće i Evropi i verujem da ćemo nastaviti na ovaj način i da ćemo biti i ubedljiviji. Verujem da ćemo napraviti nešto veliko, jer ekipa je to i pokazala u svim ovim utakmicama, pogotovo kad je Evropa u pitanju. Imamo dobru energiju koja nas drži pod tenzijom i u tonusu kada je prvenstvo u pitanju, koje je u ovom trenutku sigurno prioritet broj jedan."

Priča odlazi u tonu novog sistema - Partizan je igrao u formaciji 3-5-2, a zbog toga je i sam Iliev imao veliku želju da vidi kako će se crno-beli snaći u toj ulozi.

Vidi opis ILIEV PONOSAN NA EVROPSKI PARTIZAN: Sportski direktor analizira - Rikardo je razneo Gent, a Menigu sam jedno rekao... Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

"Više sam nego zadovoljan kako je sve to izgledalo. Naravno da se potkradaju neke manje greške, koje su na kraju i rezultirale njihovim pogotkom, međutim, prvi put igrati u ovakvom sistemu, na ovakvom gostujućem terenu protiv ovakvog protivnika i biti u najmanju ruku ravnopravan, a u većem delu utakmice i mnogo opasniji od njih, mogu samo da budem zadovoljan. Verujem da je ekipa dala našem treneru ono što je i sam želeo, a to je raznovrsnost, koju će on praktikovati u zavisnosti od protivnika. Mi imamo sreću što imamo takvog evropskog i svetskog trenera koji je inovativan i koji uvek želi da raste i naravno sa njim i ekipa koju vodi, a ono što je najbitnije, i naš Partizan. Ako ćemo da analiziramo, i deluje tako na terenu, u Evropi i u domaćem prvenstvu, i ja verujem da nas ono najbolje tek očekuje", hvali Iliev trenera Stanojevića.

Sistem sa tri centralna defanzivca se očito dopao Ilievu, koji jasno i glasno govori šta misli o njihovoj partiji kao celine.

"Našom odbranom sam prezadovoljan. Igraju tako iskusno i kvalitetno, dominantno, ne plaše se nikog. Kada ih gledam, kao da izazivaju protivnika i podižu svoje limite svaki put. To isto osećam i da je slučaj za našu ekipu. Daju neku sigurnost kada se gleda utakmica. Kada je protivnik u nekom trenutku superiorniji, deluje da oni uvek mogu da izađu iz problema i da naprave problem protivniku. Baš neverovatno samopouzdanje i poverenje u njih imam."

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev.

Izvor: MN Press

Meč je obeležio prelep pogodak Slobodana Uroševića. Levi bek je slabijom desnom nogom "skinuo paučinu" gola Genta i to na način kakav se retko očekuje od igrača na njegovoj poziciji.

"Stvarno je nestvarno da kažem 'Da, verovao sam u to'. On je dao jedan spektakularan gol koji ne priliči njegovoj poziciji. Ono je svetski gol, inspiracija velikog igrača. Da je sada neko drugi dao taj gol, ko ima taj dar ili tu poziciju u timu, mi bismo ovde spevali pesme i svašta nešto. Ja sam Uroševiću čestitao ne samo za gol, nego za utakmicu, koja je, što se mene tiče, njegova najbolja utakmica u Partizanu. U karijeri sigurno", hvali Iliev Uroševića, a tok misli ga odvodi i na partiju Rikarda Gomeša.

"Posle prve utakmice se dosta pričalo o tome kako je Rikardo bio nemoćan protiv ovih spektakularnih štopera koji mnogo vrede. Nisam dugo video tako fizički i brzinski dominantne štopere. Rikardo je danas imao simultanku s njima i razneo ih je, kao da se naljutio posle svih tih nekih komentara i natpisa. Mislim da još uvek nismo videli odbranu koja je njemu mogla da se suprotstavi. Ovako superiornog i dominantnog igrača... Imamo razne neke koji će možda napraviti bolje karijere, ali sa boljim i većim učinkom ne, mislim da će on ispisati stranice istorije", jasno Iliev poručuje o napadaču sa Zelenortskih Ostrva.

Ipak, Rikardov partner u napadu Kvinsi Menig ne može da se pohvali takvim partijama.

Izvor: Youtube/FK Partizan/printscreen

"Menig se traži i ono što tražim više od njega, to sam i njemu rekao, to je njegov uticaj u završnoj trećini terena. Da bude mnogo direktniji i bezobrazniji, zbog toga smo ga i doveli. To je on pokazivao u toj holandskoj ligi, koja dozvoljava napadačima više prostora. Naša liga je tvrda što se tiče defanzive, on ne pronalazi tu individualnost. Kad bi se analiziralo iz mog ugla danas, on je imao mnogo situacija kada je iz prve ili iz neke sačuvane lopte ubrzavao igru, međutim, još se traži. Davao je neke golove, ima tu neku statistiku i sve je to u redu, ali kad bismo stavili da je došao 2. septembra, on je u klubu tek dva meseca, bez priprema, bez vremena da upozna igrače. Nekad smo surovi da mnogo brzo "sečemo" i kritikujemo", i kudi i brani Holanđanina, a potom podseća kakav je bio slučaj sa drugim strancima koji su stizali u Partizan.

"Već šest godina smo ovde zajedno, radimo, pa smo kroz istoriju svesni da je tako bilo i sa Leonardom, sa Sadikom, čak i sa Tavambom i sa Sumom, a na kraju su svi pokazali to zbog čega su bili dovedeni. Jedino što me brine kod Meniga je to što u završnici ne vidim... Recimo, draže bi mi bilo da on pokušava i da nije u formi, nego da to ne radi, što ja od njega očekujem. To bih voleo da se promeni kod njega i radiću lično na tome. Osećam kao da želi da se svidi saigračima i da bude timski igrač, što je pohvalno."

Odbrane Aleksandra Popovića zaslužile se pohvale, iako kao nekadašnji napadač, pozicija golmana nije baš "njegov fah".

Izvor: Profimedia

"Spektakl! Ovo je nešto nestvarno kakav biser imamo u klubu. Lepo ste rekli, nije "moj fah" ta pozicija, ali ne mogu da zamislim gde su njegovi limiti. Verujem da je u on u perspektivi prvi golman reprezentacije Srbije."

Iliev se još jednom osvrće na sistem u kojem je Partizan zaigrao, ali iz ugla veznog reda. Danilo Pantić nije mogao da u ovoj postavci bude onoliko blizu gola rivala koliko su svi navikli da ga vide.

"Zavisi i protiv koga igraš i koliko ti protivnik dozvoli. Sa tim sistemom u našoj ligi, Pantić bi naravno bio bliži golu. Moramo da uzmemo u obzir da smo igrali protiv ekipe za koju ne pamtim kad smo igrali protiv zahtevnije. Njihov trener je i poznat po tome, po radu na taj način i on je s njima i osvojio titulu. On je trener čija ekipa, što se tiče fizičkih sposobnosti, igra na maksimumu. Videla se njihova dominacija u mnogo duela, međutim, mi smo na sve to odgovorili nestvarno kvalitetno, pokazali karakter. Nismo imali ni sreće u nekim situacijama, stvarno su nijanse odlučile o ovom dvomeču i borbi za prvo mesto."

Sportski direktor Partizana potvrđuje reči pomoćnog trenera Branislava Vukašinovića da crno-beli žive za utakmice sa vrhunskim evropskim timovima, što je i sada mogućnost kada je ekipa na pragu nokaut faze.

"Da! Ja otkad sam u Partizanu i dok sam igrao sam baš to govorio. Još uvek nisam analizirao stanje u Ligi Evrope i ne znam kakve su nam mogućnosti od rivala. Ali verujem da je Partizan sposoban, mi verujemo da sa svakim od ekipa tog evropskog ranga možemo ravnopravno da se borimo", zaključio je Ivica Iliev.