Letonac je žestoko kažnjen, a tamošnji mediji nagađaju da je sporan meč protiv Zvezde. Crveno-beli kratko odgovorili na spekulacije.

Izvor: MN Press

UEFA je u oktobru izrekla kaznu nekadašnjem igraču i aktuelnom direktoru letonskog kluba Spartaks Jurmala Edgarasu Gauračsu - i to na 10 godina.

U obrazloženju je navedeno da je kažnjen zbog "nameštanja utakmice" a iako nije zvanično saopšteno o kojoj se utakmici radi, letonski mediji nagađaju da je u pitanju meč Crvene zvezde i Spartaksa, odigran u leto 2018.

Prema pisanju letonskog "Delfija", utvrđeno je da su UEFA i letonska policija stigli do saznanja da je pokušano da se utiče na ishod tog meča, pa je čitav slučaj završio na sudu.

Odgovor Zvezde Crveno-beli ne žele da daju značaj ovim navodima, uz kratko objašnjenje da bi Zvezda bila kažnjena da ima veze sa slučajem i da je taj slučaj zaključen.

Bez objašnjavanja detalja, UEFA je obavestila Fudbalski savez Letonije o toj odluci, naloživši da prema Gauračasu budu sprovedene oštre sankcije.

On je kažnjen na osnovu tri paragrafa člana 12 UEFA disciplinskog pravilnika, a na to nije imao komentar, izuzev poruke da je iznenađen i da nije zvanično obavešten ni o čemu.

Prvi meč Zvezde i Spartaksa završen je 0:0, a u revanšu na stadionu "Rajko Mitić" crveno-beli su pobedili 2:0, golovima Bena i Krstičića.

Prema navodima iz Letonije, odmah nakon ta dva duela nastao je skandal, mada, ponavljamo, nema potvrde da se kazna odnosi na te utakmice.

"Pre nekoliko godina sam dobio predlog da namerno izgubim utakmicu, ali sam to strogo odbio i o tome odmah obavestio nadležne. Ponosan sam na to što sam uradio i čista mi je savest", rekao je on.